阪神・淡路大震災から３１年となった１７日、オリックス・岸田護監督（４４）ら関係者約３０人が大阪市此花区の杉本商事バファローズスタジアムで黙とうをささげた。震災発生の１９９５年は神戸を本拠地とし「がんばろうＫＯＢＥ」をスローガンにリーグ優勝。チームとして２３年以来、３年ぶりＶを狙う指揮官は当時を思い返しながら、ほっともっとフィールド神戸で今季開催予定の６試合を全勝することを誓った。

正午に神戸の方角を向き、黙とうをささげた。犠牲者へ追悼の意を示すとともに岸田監督が決意を固めた。「喜んでもらうため全部勝つつもりで」。昨季はほっと神戸で２勝３敗。今季こそ神戸での６戦全勝を届けたい。

球団として大きな意味を持つ１・１７。９５年は中心選手として優勝に貢献した福良ＧＭも特別な思いで、この日を迎えた。震災時は「野球をやっていいのか。あの街の状態を見た時に（そう思った）」と葛藤もあった。

背中を押してくれたのはファンの姿。「（大勢の観客を）見た時はうれしかった。自分より大変やのに」と福良ＧＭ。見渡せば震災を経験していない世代の選手が増えた。「風化させたらダメ」。語り継ぐ意義がある。

震災時は中学１年で吹田市内の自宅で経験した岸田監督が思いを強くする。「喜んでもらえるように勝たないといけない」。神戸と日本中のファンへ歓喜を贈りたい。