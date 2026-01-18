現役ドラフトで阪神からロッテ入りした井上広大外野手（２４）が１７日、鹿児島県鹿屋市のＭＯＲＩオールウェーブスタジアムでＤｅＮＡ・牧らと行っている自主トレを公開。「新しいチームで２月１日を迎えることになるので、すごく楽しみですし、プロ１年目のような新たな気持ち。精いっぱい、アピールして頑張りたいと思います」と晴れやかな表情を見せた。

井上覚醒への道を問われたサブロー監督は「率はいいから強いスイング、強い打球を打ちなさい」と話していた。魅力十分の長打力を発揮させるためのプランだ。伝え聞いて「ウエスタンでは首位打者とったこともありますけど」と苦笑い。それでも「『率はいいから』って言ってもらえると気持ち的に楽になります」と笑顔だった。

この日で阪神・淡路大震災から３１年。昨季まで阪神でプレーし、例年黙とうをささげてきた。「年齢を重ねるごとに震災のことを知るようになって、本当に大変な時期を過ごしてきた人がいらっしゃったと思いますし、いつ自分たちが同じ状況になるか分からない。日々かみしめて生活していきたい」と慣れ親しんだ関西への思いを明かした。