ＤｅＮＡは１７日、昨季まで球団一筋でプレーして退団した三嶋一輝投手（３５）が現役を引退すると発表した。２０２２年に胸椎黄色靱帯骨化症の手術を受け、翌年に復帰を果たした。球団を通じ「先発、中継ぎ、抑え、そして難病も経験した。さまざまなことを学ばせていただき、とても濃く、長かったと感じる１３年間でした」などとコメントした。

戦い続けた三嶋が悩んだ末に決断を下した。試練が襲ったのは２２年１月。歩くこともつらく、足は上がらない。投げるたびに嘔吐（おうと）した。診断結果は国指定の難病。医師から「競技復帰は難しいだろう」と告げられた。同８月には約５時間半の手術を受けた。

「諦めそうになった日はない。これからの選手たちのために頑張っていた」。奇跡の復活は２３年。お立ち台から見た景色は、今も三嶋の宝物だ。

ＤｅＮＡから用意されたポストに感謝しつつも、今後は球団を離れ、自身の経験を伝えていく機会を探していく。

「野球一つでしか生きてきていないけど、だからこそ伝えられることもある」

３月１４日に横浜スタジアムで行われるソフトバンクとのオープン戦で引退セレモニーを実施する予定。最後まで現役続行を模索し、心は揺れ動いた。その強い意志は、戦う場所を変えても熱く燃え続ける。

◆三嶋 一輝（みしま・かずき）１９９０年５月７日生まれ、３５歳。福岡県出身。１７５センチ、８０キロ。右投げ両打ち。投手。福岡工、法大を経て２０１２年度ドラフト２位でＤｅＮＡ入団。プロ１年目の１３年に６勝をマーク。１４年に開幕投手を務める。１９年に７１試合で２３ホールドポイント。２２年８月に国指定の難病「胸椎黄色靱帯骨化切除術」を受けた。ＮＰＢ通算３７３試合で３７勝３４敗４２セーブ５６ホールド、防御率４・４７。