阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が１７日、兵庫県尼崎市の日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムで行われている新人合同自主トレで練習メニューを回避した。球団は「下肢の張りのため」と説明。即戦力として期待される金の卵が“リタイア１号”となったが、前を向いて早期復活を目指す。

異変はベースランニング中に起こった。それまで全力疾走をしていたが急減速。途中離脱し、キャッチボールには姿を見せたが、ノックには参加しなかった。ランメニューも新人６人だけでの消化となり、立石はメイングラウンドでの練習後に広報が横に付き添って室内練習場へ。足取りは重かった。

その後、球団は「下肢の張りで練習メニューを回避した」と発表。１８日の新人合同自主トレは休日で、今後は状態を見ながらの判断となる。現時点で病院を受診する予定はないことから、軽傷とみられる。

ただ、悲観することはない。過去には佐藤輝が３０００メートル走で腰に違和感を覚えて途中回避。森下も初日から右足のコンディション不良で別メニュー調整だった。それでも２人は１年目から大活躍。先輩たちも通ってきた道だ。立石も焦ることなく、春季キャンプまでに状態を上げていけばいい。