阪神・小幡竜平内野手（２５）が１７日、沖縄県の「バイトするならエントリー宜野座スタジアム」で湯浅京己投手（２６）と茨木秀俊投手（２１）と行っている自主トレを公開した。

明確な課題を持ち、汗を流す姿があった。小幡のテーマは、打撃時の姿勢。「膝が曲がり過ぎた状態で（打席に）立っている。まずは姿勢を正して、いいスイングをするということですね」と改善点を挙げた。

昨季は８９試合の出場で打率．２２３。いずれも自己最多の５本塁打、１７打点も、自身の感覚とのズレが生じることがあった。「目線のブレや、自分が捉えていると思っても実際に見たら（ボールと）違うところを振っていた」と自己分析。姿勢矯正でバランスを保ち、打力向上を図っている。

理想のスイングの実現へ、欠かせないのは体幹強化。「朝に強度を高めて１時間ぐらい。いろんなことをやるにしても、姿勢を意識しながら。意識でだいぶ変わるものはあると思う」と継続して習熟度を高める。

姿勢改善による守備面への利点にも言及。「姿勢がいいことによってスローイングまでスムーズに来たり、リリースのポイントが定まる。捕球の仕方もそうですし、すごく安定はするんじゃないかなと思います」と攻守両面を磨く構えだ。

目指すは遊撃のレギュラー奪取。木浪、熊谷、元山、ディベイニーら、ライバルは多い。それでも「打たないと（試合に）出られない。そこはずっと思い続けている。しっかりレギュラーとしてやりたい」と小幡。南国・沖縄で牙を研ぎ、２月１日からのサバイバルレースに身を投じていく。