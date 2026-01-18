「ラグビー・リーグワン、神戸６７ー２１ＢＲ東京」（１７日、神戸ユニバー競技場）

神戸はＢＲ東京に６７−２１で大勝し、４勝目（１敗）を挙げた。１９９５年に阪神・淡路大震災が発生した１月１７日に公式戦が行われるのは、前身のトップリーグが発足した２００３年度以降初めて。試合前に黙とうをささげて臨んだ特別な一戦でフィフティーンは躍動。今季最多得点をマークして４連勝を飾った。

６０４９人のファンの拍手に包まれ、神戸フィフティーンは特別な日の勝利をかみしめた。スタンドから「ありがとう」の声が響く。震災から３１年。１・１７の思いを背負ってグラウンドを駆けた。

「この１週間はこの街のためにどうプレーしないといけないかを話してきた。神戸の街に関わる全ての人のためにプレーをして笑顔が見たかった」と神戸市出身で共同主将を務めるＣＴＢ李承信（２５）。試合前日の１６日、この日の早朝にも東遊園地で行われた「１・１７のつどい」に選手、スタッフが参加してキックオフを迎えた。

前半からロックのブロディ・レタリック（３４）が３トライをマークする活躍で主導権を握った。ターンオーバーから一気に前進する場面が目立ち、最後まで攻撃の手を緩めることなく計１０トライで今季最多の６７得点を記録した。

４トライを挙げたニュージーランド出身のレタリックは「１・１７のつどい」で灯籠に「ｉｎ ｏｕｒ ｍｅｍｏｒｙ（記憶の中に）」とつづった。震災当時の映像を目にして「トラックが落ちかけている、いろんなものが燃えている。崩れていくような気持ちになった」と思いを巡らせた。「大きな痛みを乗り越えた人がいることを忘れないように」。外国人選手も震災を深く学び、一丸となって戦い抜いた。

神戸を拠点とするチームとして使命は続く。「震災の歴史を風化させない。未来に伝えていくことが大事。この１週間を通して誰のために戦わないといけないのかをクリアにできた」と李。街のために、ファンのために、フィフティーンは進み続ける。