¡¡£¶£´£³£´¿Í¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£¹£¹£µÇ¯¤Îºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤Ï£±£·Æü¡¢È¯À¸¤«¤é£³£±Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê¼¸Ë¸©Æâ³ÆÃÏ¤ÇÄÉÅé¹Ô»ö¤¬³«¤«¤ì¡¢¸µ¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¤Î³ÝÉÛ²íÇ·»á¡Ê£·£°¡Ë¤Ï¡¢¿À¸Í»ÔÄ¹ÅÄ¶è¤ÎÀ¾¿À¸Í¥»¥ó¥¿¡¼³¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿À¸Í¿ÌºÒÉü¶½¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¡Ö£Ï£Î£Å¡¡£È£Å£Á£Ò£Ô¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡ÈËÜÅö¤ÎÉü¶½¡É¤Ë¸þ¤±¤Æ»×¤¤¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡Ì¤Á¾Í¤ÎÂç¿ÌºÒ¤«¤éÇ¯·î¤Ï²á¤®¡¢È¯À¸¤«¤éµ¤ÉÕ¤±¤Ð¼«¿È¤Î¸½Ìò»þÂå¤ÎÇØÈÖ¹æ¤ÈÆ±¤¸¡Ö£³£±¡×Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡³ÝÉÛ»á¤ÏÆ±¥é¥¤¥Ö¤Ë²áµî¤Ë£³ÅÙ¡¢½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Öº£Ç¯¤Ï¿ÌºÒ¤«¤é£³£±Ç¯¤À¤«¤é¡¢ÀäÂÐÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢º£Ç¯¤â¿ÌºÒ¤ò¸åÀ¸¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿Ä¹ÅÄ¶è¤âº£¤Ç¤ÏÎÏ¶¯¤¯À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡¢¤¤ì¤¤¤Ê³¹ÊÂ¤ß¤¬ÊÂ¤Ö¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖËÜÅö¤ÎÉü¶½¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢·úÊª¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤¹¤ë»ö¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³²¿Ç¯¤«¤Ç´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¶»Ãæ¤ËÀ¸¤¸¤¿ÊÑ²½¤òÅÇÏª¡£¡Ö¶á½êÉÕ¤¹ç¤¤¤È¤«¡¢Ä¹ÅÄ¤é¤·¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£³¹¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤ËËÜÅö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊÌÌäÂê¡×¤È¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉü¶½¤ÏÆ»È¾¤Ð¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÄ«Áá¤¯¤Ëµ¯¾²¤·¡¢£³£±Ç¯Á°¤Ë¿ÌºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¸áÁ°£µ»þ£´£¶Ê¬¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËÍ¤â¤â¤¦£·£°¡ÊºÐ¡Ë¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡¢¤ï¤ì¤ï¤ìÀ¤Âå¤¬¼ã¤¤À¤Âå¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¸òÎ®¤Î¾ì¤ÎÉ¬Í×À¤ò¶¯Ä´¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö¤ªÇ¯´ó¤ê¤È¼ã¼Ô¤Î¸òÎ®¤Î¾ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤òÀß¤±¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¶ñÂÎºö¤âÄó¸À¤·¤¿¡£
¡¡ÈïºÒ¼Ô¤Î¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ß¡¢Åö»þ¤òÃÎ¤ëÀ¤Âå¤ÏÇ¯¤ò·Ð¤ë¤´¤È¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¸½¾õ¤Ë´íµ¡´¶¤ò³Ð¤¨¤ë³ÝÉÛ»á¤ÏºÇ¸å¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¡ÖÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢ËÜÅö¤ÎÉü¶½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿ÌºÒ¤Î¶µ·±¤òÌ¤Íè¤Ø¤È¡È¤Ä¤à¤°¡É°Õ»Ö¤ò¼¨¤·¤¿¡£