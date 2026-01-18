新人合同自主トレ第２クール１日目を迎えた１７日、巨人のドラフト６位・藤井健翔内野手（１８）＝浦和学院＝が初めて屋外でフリー打撃を行い、推定飛距離１２５メートルの特大弾を含め３本のサク越えを披露した。高校通算３５本塁打で、阿部慎之助監督（４６）が「将来の岡本和真になってほしい」と期待を寄せる逸材。憧れのヤンキース、アーロン・ジャッジと同じ背番号９９を背負いプロ生活をスタートした「浦学のジャッジ」がベールを脱いだ。

＊ ＊ ＊

浦和学院で指導した森大監督（３５）は、藤井の豪快な一発を伝え聞くと「やっちゃいましたね―」。

どこか予感していたような言葉のニュアンスには理由があった。入学して最初のフリー打撃。藤井は、いきなりセンターオーバーのホームランを放った。「２年春に（出身地の）岡山で凱旋の練習試合をした時も、バックスクリーンに打ち込みました。浦学のバックスクリーン男だったんです」

藤井が中学３年になる２２年春。森監督は「超攻撃野球」を掲げて浦和学院をセンバツ４強に導いた。「バックスクリーンにホームランを打て」という指導方針を新聞記事で見て憧れ、藤井は入学を決意したという。「注目されることを嫌がらず、喜ぶタイプ。プロ向きなんです」と森監督は言った。ヤンキースの本塁打王・ジャッジを思わせる髪形だけでなく、バッティングでも魅せた１８歳。９６キロのたくましい体に秘められた能力は計り知れない。（アマチュア野球担当・浜木俊介）