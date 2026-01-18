西武・武内夏暉投手（２４）が１６日までに福岡・久留米市内で自主トレを公開し、３年目で初の開幕投手奪取への強い覚悟をのぞかせた。

真っすぐ前を見据えて言い切った。３月２７日のロッテとの開幕戦（ＺＯＺＯ）について聞かれ「もちろん狙っています」。ルーキーイヤーの２４年は２１試合に登板し１０勝６敗、防御率２・１７で新人王を獲得。だが、昨季は自主トレ期間中に左肘を痛め出遅れると、１２試合に登板し４勝５敗、防御率５・２６。コントロールが武器の左腕だが、乱れる場面も多く歯がゆい１年を過ごした。

今オフは同じ左腕の隅田に弟子入り。今井、隅田らが師事するトレーナーの鴻江寿治氏が主宰する「鴻江アカデミー」のキャンプにも初めて参加し、「右重心に乗せてその反動で投げる」練習を経て「長いイニングを投げても疲れにくい、球速が落ちないことにつながってくる」と復調へ確かな手応えをつかんでいる。

「（開幕投手は）モチベーションも上がるし、楽しそう。注目度も上がるので、そこで立ちたいのはある」と語るのは自信があるからこそ。５位からの逆襲に、左腕の奮起が不可欠だ。（大中 彩未）