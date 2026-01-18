阪神大震災時に神戸市を本拠地にしていたオリックスは「がんばろうKOBE」を合言葉にプレーした福良淳一GM、岸田護監督やドラフト1位・藤川（延岡学園）ら約30人が大阪・舞洲の球団施設から神戸市の方角を向いて黙とうした。岸田監督はかつての本拠・ほっと神戸での今季全勝を掲げた。

「応援してくれる方たちに喜んでもらうためには、全部勝つつもりで戦っていかないといけない」

震災当時は中学1年で、大阪府吹田市内の自宅で激しい揺れに襲われた。「何年たっても、つらい思いをされている方はまだまだたくさんおられる」。昨季はほっと神戸で2勝3敗（1試合中止）。3年ぶりのリーグ制覇を狙う今季は6試合が予定されている同球場で勝ち星を積み重ね、23年に優勝パレードが行われた神戸に再び歓喜を届ける覚悟だ。

「素晴らしい球場で、プレーしていると特別気持ちいい球場。熱いプレーを見せて（被災者が）つらい気持ちを忘れる時間をより多くつくっていけたら」

95年の主力選手だった福良GMは、「みんな大変な中で、あれだけお客さんが（客席に）入ってくれて本当にうれしかった」と、当時に思いをはせた。「忘れることはできない一日ですし、風化させたらダメ」。どれだけ月日が流れても次代に震災の記憶をつないでいく。 （阪井 日向）

≪馬殿社長が後輩を追悼≫

1月1日付で就任した馬殿太郎社長（59）は、震災当時はオリックス株式会社の松山支店に勤務していた。兵庫県宝塚市の実家は無事だったが、甲南大時代に所属した硬式テニス部の1学年後輩が帰らぬ人となった。「（黙とうの）1分間、彼の顔がずっと（脳裏に）浮かんでいた」。ポリタンクに水を入れ、車で松山から宝塚へ何度も運んだという。「オリックス・バファローズに対する思いをいただいている地域。恩返しできるように、強いチームをつくっていきたい」と力を込めた。

▽阪神大震災 95年1月17日の午前5時46分、淡路島北部の明石海峡を震源にマグニチュード7.3の地震が発生。最大震度7を記録し、兵庫県神戸市、西宮市など甚大な被害に見舞われた。大阪府などと合わせた死者は6434人。全壊した建物は約10万5000棟で鉄道や道路、電気、水道、ガスなどのライフラインも寸断された。

▽1995年のオリックス 本拠地の神戸市などが甚大な被害を受け「がんばろうKOBE」のスローガンのもと開幕。序盤は出遅れたが、6月中旬に首位へ再浮上して以降は独走。球宴前の7月22日にマジックナンバー43が点灯し、9月19日に阪急時代の84年以来11年ぶりのリーグ優勝を決めた。