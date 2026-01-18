ラ・リーガ 25/26の第20節 オサスナとレアル・オビエドの試合が、1月18日02:30にエル・サダールにて行われた。

オサスナはアンテ・ブディミル（FW）、ビクトル・ムニョス（FW）、アイマル・オロス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・オビエドはフェデリコ・ビニャス（FW）、アルバート・レイナ（FW）、イリヤス・チャイラ（FW）らが先発に名を連ねた。

40分に試合が動く。レアル・オビエドのハイセム・ハッサン（FW）のアシストからフェデリコ・ビニャス（FW）がヘディングシュートを決めてレアル・オビエドが先制。

しかし、45+1分オサスナが同点に追いつく。ハビ・ガラン（MF）のアシストからアンテ・ブディミル（FW）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

64分、オサスナが選手交代を行う。モイ・ゴメス（MF）からラウル・ガルシア（FW）に交代した。

68分レアル・オビエドが逆転。オイエル・ルエンゴ（DF）のアシストからアルバート・レイナ（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

70分、レアル・オビエドは同時に2人を交代。サンティアゴ・コロンバト（MF）、クワシ・シボ（MF）に代わりニコラス・フォンセカ（MF）、レアンデル・デンドンケル（MF）がピッチに入る。

73分、オサスナは同時に3人を交代。ルーカス・トロ（MF）、バランタン・ロジェ（DF）、ホルヘ・エランド（DF）に代わりイケル・ムニョス（MF）、フラビアンエンゾ・ボヨモ（DF）、キケ・バルハ（FW）がピッチに入る。

75分オサスナのフラビアンエンゾ・ボヨモ（DF）のアシストからアンテ・ブディミル（FW）がゴールを決めて2-2に追いつく。

86分、レアル・オビエドが選手交代を行う。ハイセム・ハッサン（FW）からルカ・イリッチ（MF）に交代した。

後半終了間際の90+2分オサスナが逆転。イケル・ムニョス（MF）がゴールを決めて3-2と逆転する。

90+4分、オサスナが選手交代を行う。アイマル・オロス（FW）からアシエル・オサンベラ（MF）に交代した。

90+4分、レアル・オビエドが選手交代を行う。ルーカス・アイハド（DF）からthiago borbas（FW）に交代した。

90+6分にオサスナのアレハンドロ・カテナ（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

そのまま試合終了。オサスナが3-2で勝利した。

なお、オサスナは77分にルーベン・ガルシア（FW）に、またレアル・オビエドは7分にクワシ・シボ（MF）、22分にイリヤス・チャイラ（FW）、36分にダビド・コスタス（DF）、84分にニコラス・フォンセカ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

