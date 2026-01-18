ブンデスリーガ 25/26の第18節 ライプチヒとバイエルン・ミュンヘンの試合が、1月18日02:30にレッドブル・アレーナにて行われた。

ライプチヒはアントニオ・ヌサ（FW）、ロムロ（FW）、ヤン・ディオマンデ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバイエルン・ミュンヘンは伊藤 洋輝（DF）、ハリー・ケーン（FW）、ルイス・ディアス（FW）らが先発に名を連ねた。

20分に試合が動く。ライプチヒのダビト・ラウム（DF）のアシストからロムロ（FW）がゴールを決めてライプチヒが先制。

ここで前半が終了。1-0とライプチヒがリードしてハーフタイムを迎えた。

バイエルン・ミュンヘンは後半の頭から選手交代。レオン・ゴレツカ（MF）からヨシュア・キミヒ（DF）に交代した。

50分バイエルン・ミュンヘンが同点に追いつく。セルジュ・ニャブリ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

56分、バイエルン・ミュンヘンが選手交代を行う。レナート・カール（MF）からミカエル・オリズ（FW）に交代した。

67分バイエルン・ミュンヘンが逆転。ミカエル・オリズ（FW）のアシストからハリー・ケーン（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

81分、ライプチヒは同時に2人を交代。ロムロ（FW）、ニコラス・サイバルト（MF）に代わりコンラッド・ハーダー（FW）、エゼキエル・バンズィ（MF）がピッチに入る。

82分、バイエルン・ミュンヘンが選手交代を行う。トム・ビショフ（MF）からアルフォンソ・デービス（MF）に交代した。

その直後の82分バイエルン・ミュンヘンに貴重な追加点が入る。ミカエル・オリズ（FW）のアシストからヨナタン・ター（DF）がヘディングシュートを決めて1-3。2点差に広げる。

85分、ライプチヒが選手交代を行う。クリストフ・バウムガルトナー（MF）からティディアム・ゴミス（FW）に交代した。

その直後の85分バイエルン・ミュンヘンが追加点。ミカエル・オリズ（FW）のアシストからアレクサンダル・パブロビッチ（MF）がゴールで1-4。3点差となる。

87分、バイエルン・ミュンヘンは同時に2人を交代。セルジュ・ニャブリ（FW）、伊藤 洋輝（DF）に代わりジャマル・ムシアラ（MF）、金 玟哉（DF）がピッチに入る。

その直後の88分バイエルン・ミュンヘンが追加点。ジャマル・ムシアラ（MF）のアシストからミカエル・オリズ（FW）がゴールで1-5。4点差となる。

その後もライプチヒの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、バイエルン・ミュンヘンが1-5で勝利した。

なお、バイエルン・ミュンヘンに所属する伊藤 洋輝（DF）は先発し87分までプレーした。

2026-01-18 04:50:49 更新