エールディヴィジ 25/26の第19節 ズウォレとＡＺの試合が、1月18日02:45にMAC³パーク・スタディオンにて行われた。

ズウォレはショラ・ショレティレ（MF）、コーエン・コストンス（MF）、ヨウネス・ナムリ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するＡＺはイサク・イェンセン（MF）、トロイ・パロット（FW）、ウェスリー・パタティ（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の7分に試合が動く。ズウォレのヨウネス・ナムリ（MF）のアシストからショラ・ショレティレ（MF）がゴールを決めてズウォレが先制。

さらに26分ズウォレが追加点。ヨウネス・ナムリ（MF）のアシストからアンセルモ・ガルシアマクナルティ（DF）がヘディングシュートで2-0。さらにリードを広げる。

43分、ＡＺが選手交代を行う。スベン・マイナンス（MF）からマチェイ・シン（MF）に交代した。

ここで前半が終了。2-0とズウォレがリードしてハーフタイムを迎えた。

ＡＺは後半の頭から選手交代。イサク・イェンセン（MF）からイブラヒム・サディク（FW）に交代した。

46分、ズウォレが選手交代を行う。ジコ・ブールメースター（MF）からヤミロ・モンテイロ（MF）に交代した。

63分、ズウォレが選手交代を行う。シモン・グラベス（DF）からオリビエ・アールツセン（DF）に交代した。

66分、ＡＺは同時に2人を交代。アレクサンドレ・ペネトラ（DF）、マテオ・チャベス（MF）に代わりイズ・ホルンカンプ（FW）、イライジャ・ダイクストラ（DF）がピッチに入る。

70分、ズウォレが選手交代を行う。ヨウネス・ナムリ（MF）からカイ・デローイ（FW）に交代した。

74分、ＡＺのペール・コープマイナース（MF）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

82分、ＡＺが選手交代を行う。ウェスリー・パタティ（FW）からワシム・ブジアネ（FW）に交代した。

90+2分、ズウォレが選手交代を行う。タイス・オースティング（MF）からニック・フィクトインハー（MF）に交代した。

後半終了間際の90+4分ズウォレに貴重な追加点が入る。シェレル・フロラヌス（DF）のアシストからショラ・ショレティレ（MF）がゴールを決めて3-1。2点差に広げる。

以降は試合は動かず、ズウォレが3-1で勝利した。

なお、ズウォレは90+4分にショラ・ショレティレ（MF）に、またＡＺは23分にアレクサンドレ・ペネトラ（DF）、55分にマテオ・チャベス（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-18 04:51:18 更新