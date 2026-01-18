トランプ米政権が北極圏のデンマーク自治領グリーンランドの領有に意欲を示している。

国際規範を無視し、領土を力ずくで奪い取ろうとする時代錯誤の野心にはあきれるほかない。

グリーンランドは面積が日本の約６倍の雪と氷に覆われた島で、５万５０００人あまりが暮らす。欧州と北米の間に位置する戦略上の要衝であり、米国は第２次大戦後、デンマークと協定を結んで軍の基地を置いてきた。

トランプ大統領は１期目政権から、グリーンランドの領有を目指すと繰り返し発言してきた。最近になって「絶対に必要だ」と主張を強めている。

これに対し、デンマーク側は「グリーンランドは売り物ではない」と反発している。１４日には、デンマーク外相やグリーンランド自治政府外相が、ホワイトハウスでバンス米副大統領らと会談したが、隔たりは埋まらなかった。

トランプ政権は「西半球」を勢力圏とみなし、権益を拡大しようとしている。年明けにはベネズエラを攻撃してマドゥロ政権を転覆させたばかりだ。

グリーンランドについても、武力による併合の可能性に言及している。一方で、「購入」を通じた取得も選択肢だとしているが、圧倒的な軍事力を背景に、他国に圧力をかけて領土を放棄させ、それを奪うことは国際法に反する。

米国は他国の主権と領土を尊重すべきだ。米国の強引な振る舞いは、かつて列強が資源や権益を求めて植民地獲得を競った１９世紀の帝国主義を想起させる。

トランプ氏は、グリーンランドとその周辺から、中国とロシアの影響力を排除することが必要だと訴えている。

北極海域では、もともとロシアが資源開発や海上輸送の面で強い影響力を持ってきた。近年は中国も進出を試みている。

気候変動の影響で、グリーンランドでも夏に気温が上がり、厚い氷の融解が進む。その結果、埋蔵するレアアース（希土類）の採掘が可能になると見込まれる。

ただ、現地では中国企業への警戒感が強く、資源開発の許可が取り消された事例もある。米国が経済や安全保障面でグリーンランドへの影響力を強めたいのであれば、平和的な交渉を通じて現地の人々の理解を得る必要がある。

北極圏は日本の安全保障にも影響を与える戦略的海域である。米中露の大国の争いの場とならぬよう、関与を続けねばならない。