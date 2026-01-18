無実の人を裁判で有罪と認定することは、国家による重大な人権侵害である。

裁判の誤りを速やかに正し、冤罪（えんざい）の被害者を救済する仕組みを整えなければならない。

有罪が確定した裁判をやり直す再審制度について、改革を検討する法制審議会の議論が大詰めを迎えている。刑事訴訟法には再審の進め方に関する規定がほとんどなく、冤罪が晴れるまで長期間を要する問題が指摘されている。

法制審では、犯罪の証拠を保管する検察に対し、裁判所が提出を命じる義務を刑訴法に規定することで意見が一致したという。

証拠開示のルールをどのように定めるかは、今回の議論の最大の焦点だった。義務化に踏み切る意義は大きいと言えよう。

１９６６年の静岡県一家殺害事件の場合、血痕が付いた衣類のカラー写真が開示されるまで、再審請求から約３０年を要した。この証拠は、死刑囚だった袴田巌さんの再審無罪に結びついた。

８６年の福井市女子中学生殺害事件でも、重要な証拠の開示に約２０年かかった。いずれの事件も迅速に開示されていれば、再審の期間はもっと短くて済んだはずだ。

捜査機関が手に入れた犯罪の証拠は公共財である。にもかかわらず、検察は開示に消極的で、必要性を訴える弁護側との応酬が再審を長引かせる一因だった。

開示が義務づけられれば、弁護側は新たな証拠を基に冤罪を証明できる可能性も高まるだろう。

課題は、開示すべき証拠の対象範囲だ。外部の法学者らは、不十分であれば「現行制度より後退しかねない」と懸念している。

再審の目的は冤罪の救済であり、進め方は裁判所に任される。裁判官は、できる限り多くの証拠を開示するよう検察に命じる姿勢が必要だ。研究会などを重ね、適切な証拠開示をどのように実現すべきか模索してほしい。

また、法制審では、開示された証拠の管理に関する規定も議論されている。元被告や弁護側が、第三者に証拠のコピーを提供した場合などに罰則を設ける内容で、重大な問題をはらんでいる。

袴田さんの事件では、衣類のカラー写真の証拠が支援者らを通じて社会に広く共有され、最終的に再審無罪につながった。

再審手続きは非公開で、チェックできない。そのうえ、開示された証拠を弁護側が報道機関に提供すれば、処罰されることになりかねない。国民の「知る権利」を侵害する規制は容認できない。