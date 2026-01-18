「ノルディックスキー・ジャンプ・Ｗ杯」（１７日、大倉山ジャンプ競技場）

男子個人１７戦（ＨＳ１３７メートル）が行われ、２２年北京五輪代表の中村直幹（２９）＝フライングラボラトリー＝が、１回目に１３４メートル、２回目に１３２・５メートルを飛んで合計２６３・６点で、個人戦では２２〜２３年シーズン以来３季ぶりの表彰台となる２位に入った。ミラノ・コルティナ五輪代表選考に関わる１９日までの２５〜２６年シーズンＷ杯ランキングで日本勢３番手以内を確定させ、代表入りが濃厚となった。３位は二階堂蓮（日本ビール）。小林陵侑（チームＲＯＹ）は５位だった。

こん身のガッツポーズが飛び出した。１本目からヒルサイズに迫る１３４メートルのビッグジャンプで４位につけると、２本目も１３２メートルをそろえて３季ぶりの表彰台となる２位。札幌市出身で、幼少期から慣れ親しんだ大倉山の特性を理解したジャンプで表彰台に返り咲き、「よかった。風が変わるのも知っているし、台のリズム感の流れも頭にこびりついている」と実感を込めた。

東海大卒業後に合同会社「フライングラボラトリー」を設立し、現在はスロベニアを拠点に、環境問題とも向き合う“起業家ジャンパー”。この日の結果で五輪代表入りは濃厚だが、「陵侑君や二階堂君みたいに結果を求められる自信はないし、そういうスタイルは好きじゃない。彼らの方がスター性があるし、自分は裏からひっそりの方がいいかな」と笑い、闘争心ゼロで競技に集中するスタイルを貫いていく。

今後も夢舞台は意識せず、目の前のジャンプ１つ１つに意識を注ぐ。「五輪は大きなイベントだけど、長いシーズンの中の１つ。淡々とやっていけばリザルト（結果）も出ると思う」と自然体で意気込んだ。