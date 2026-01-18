25日にデビュー50周年を迎えるシンガー・ソングライター松山千春（70）がパーソナリティーを務める、ニッポン放送の2時間スペシャル「松山千春のオールナイトニッポンGOLD〜デビュー50周年スペシャル〜」が1月30日の午後10時から放送される。千春の「オールナイトニッポンGOLD」出演は12年ぶり。東京・有楽町の同局から全国19局ネットで生放送される。

千春は1977年（昭52）1月25日に「旅立ち」でデビュー。同年8月8日には北海道厚生年金会館で初コンサートを開いた。その千春を全国区の人気に押し上げたのが、同年10月からスタートした「松山千春のオールナイトニッポン」だった。水曜日の第2部に登場して一気にスターダムを駆け上がった。

千春を見いだしたのは、出身地・北海道のSTVラジオのディレクターだった竹田健二さん。しかし、竹田さんは千春がデビューして7カ月後の8月27日に、36歳の若さで急死。竹田さんが亡くなる前日にニッポン放送の担当者と会って決めた最後の仕事が、千春の「オールナイトニッポン」出演だった。

千春にとって「竹田さんが俺のために決めてくれた番組」。それが「オールナイトニッポン」だった。テレビ出演よりラジオ出演を優先する千春の姿勢には、その気持ちもあった。それだけに50周年のスタートは「オールナイトニッポン」からという思いもあったようだ。

ニッポン放送では「千春さんは『オールナイトニッポン』の周年記念番組にも出演していただくなど、番組とって歴史を刻んできた重要なアーティスト」と位置付けている。今回は「千春さんの50周年のスタートを『オールナイトニッポン』が飾ることができて光栄なこと」としている。

番組では、過去の秘蔵音源も交えながら、50周年にかける特別な思いを語る。放送に向けて千春へのメッセージもchiharu@allnightnippon.comで募集している。