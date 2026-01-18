ÃË»Ò±ØÅÁ1¶è¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁûÁ³¡Ö¶è´Ö¿·½Ð¤ë¤«¤â¡×¡Ö¿·»°±©±¨¤Ï¡Ä¡×¡¡ÁáÂç¿Ê³Ø¥È¥ê¥ª¤¬ºÆÀï
¡¡ºòÇ¯Ëö¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¤ÎºÆÀï¤À¡£
¡¡Æ±±ØÅÁ¤Î1¶è¡Ê10¥¥í¡Ë¤Ç28Ê¬20ÉÃ¤ÎÆüËÜ¿ÍºÇ¹âµÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Ê¡Åç¤ÎÁý»ÒÍÛÂÀ¡Ê³ØË¡ÀÐÀî¡Ë¡¢28Ê¬40ÉÃ¤Ç¶è´Ö2°Ì¤ÎÊ¼¸Ë¡¦¿·ºÊÎË¸Ê¡ÊÀ¾ÏÆ¹©¡Ë¡¢28Ê¬52ÉÃ¤Ç¶è´Ö3°Ì¤ÎÄ»¼è¡¦ËÜÅÄºùÆóÏº¡ÊÄ»¼è¾ëËÌ¡Ë¤¬º£Âç²ñ¤Ç¤âÆ±¤¸1¶è¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¡£3¿Í¤ÏÂ·¤Ã¤Æ¡¢º£Ç¯¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁÁí¹ç4°Ì¤À¤Ã¤¿Áá°ðÅÄÂç¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢Áá°ðÅÄÂç¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë²ÖÅÄ¾¡É§»á¤ÏÁá°ðÅÄ¤Î³ØÀ¸»þÂå¡¢Éð°æÎ´¼¡»á¡¢¶ûÉôÀÅÆó»á¡Ê¸½¾ëÀ¾Âç´ÆÆÄ¡Ë¤È¡Ö»°±©±¨¡×¤È¤·¤ÆÈ¢º¬±ØÅÁÁí¹çÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£X¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿·»°±©±¨¤ÏÁ´°÷1¶è¤Ê¤ó¤À¡×
¡ÖÁý»Òvs¿·ºÊvsËÜÅÄºÆ¤Ó¡ª¡ª¡ª¡×
¡ÖÅÔÆ»ÉÜ¸©±ØÅÁ1¶è¤Ç¤âÁý»Ò¡¢¿·ºÊ¡¢ËÜÅÄ¤ÎÂÐ·è¤¬¸«¤ì¤ë¤ó¤«¤¤¡ª¡×
¡Ö¥¨¡¼¥¹¤¬1¶è¤Ë½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡Ö¹â¹»±ØÅÁ1¶è¾å°Ì3¿Í¤¬ºÆ¤Ó·ãÆÍ¡ª¡ª¡ª¡¡¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¶è´Ö¿·µÏ¿¤¬½Ð¤ë¤«¤â¡ª¡©¡×
¡¡º£Âç²ñ¤Ï18Æü¸á¸å0»þ30Ê¬¹æË¤¡£¸½ºß¡¢Ä¹Ìî¤¬¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤Ç2ÅÙ¤ÎÃæ»ß¤ò¶´¤ó¤Ç4Ï¢ÇÆÃæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
