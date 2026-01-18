新人合同自主トレ第２クール１日目を迎えた１７日、巨人のドラフト６位・藤井健翔内野手（１８）＝浦和学院＝が初めて屋外でフリー打撃を行い、推定飛距離１２５メートルの特大弾を含め３本のサク越えを披露した。高校通算３５本塁打で、阿部慎之助監督（４６）が「将来の岡本和真になってほしい」と期待を寄せる逸材。憧れのヤンキース、アーロン・ジャッジと同じ背番号９９を背負いプロ生活をスタートした「浦学のジャッジ」がベールを脱いだ。

暖かな陽気に包まれたＧタウンに、強烈な衝撃音が鳴り響いた。新人合同自主トレで初めて行われた屋外フリー打撃。ラスト１球となった３２スイング目に藤井が放った打球は、バックスクリーンを直撃した。推定１２５メートルの高校生離れした一発を含め、左翼ポール際、左中間と計３発に周囲は騒然。スタンドで見守ったファンからはどよめきが沸き起こった。「気持ち良く打たせていただいた。楽しかった。まだ飛ぶっすね」。涼しい顔でさらなる特大弾も予告した。

１８１センチ、９６キロの体格から繰り出す打球速度は、マシン打撃で１０７マイル（約１７２・２キロ）をマーク。今オフにメジャー挑戦した岡本、村上らＮＰＢトップクラスに匹敵し、同平均１７０キロ台とされる本家・ジャッジに迫る数値だ。「低い弾道や伸びる打球、ライナー性のホームランが自分の持ち味。ジャッジやスタントン（ヤンキース）のように、鋭くスタンドに突き刺す打球のイメージを持っています」とうなずいた。

浦和学院時代には午前４時半に打撃練習を開始。約５００球を打ち込んでから試合に臨んだことや、県営大宮球場で推定飛距離１４０メートル弾を放った逸話を持つ。同校では藤井の打球が他の生徒に当たることを防止するため、これまでの左翼ネットの上に、プラス１０メートルの防球ネットを設置。「あまり意味なかったですね。金属バットなので飛ぶのは当たり前」と“藤井ネット”越えの打球を連発していたと明かした。

自他共に認める「練習の鬼」にとって、ジャイアンツ寮は最高の環境だ。「マシンもあるし、ずっと練習できる。めちゃくちゃうれしいです」。練習後、誰もいなくなった室内練習場で黙々とバットを振る。その姿を見かけた矢野巡回打撃コーチは「楽しそうに、気持ち良く振っていた。そういう選手はすごく楽しみだよね」と目を細めた。藤井が師匠と仰ぐ同校の坂本一将コーチが「バッティング中毒」と表現するように、根っからの野球好き。「小さい頃から好きな選手のバッティングをずっと見ていた。高校時代もメモや日誌をつけるようにしていた」と、日々の積み重ねが成長を後押しした。

キャンプインまで約２週間。注目される日々が続くが「人に見られてる方が結構いいプレーをできる。見られているのが、逆にやらないといけない気持ちになる」と強心臓ぶりも発揮。「浦学の主砲」から「巨人の主砲」へ。規格外のパワーを持つ１８歳は、一歩ずつ着実に階段を上っていく。（加藤 翔平）

◆近年の主な巨人新人の初屋外フリー打撃

▽石塚裕惺（２４年ドラフト１位）２５年２月の２軍宮崎キャンプ２日目、ひむかスタジアムで３２スイングでサク越え１本。左中間に一発。

▽浅野翔吾（２２年ドラフト１位）２３年２月の２軍宮崎キャンプ初日、ひむかスタジアムで３３スイング目に左中間へプロ初のサク越え。

▽岡本和真（１４年ドラフト１位）１５年２月の２軍宮崎キャンプ初日、ひむかスタジアムで４２スイングでサク越えゼロ。初球は空振り。