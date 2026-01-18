阪神・淡路大震災から３１年を迎えた１７日、被災地に本拠地を置くオリックスの関係者が、大阪・舞洲の球団施設で犠牲者に黙とうをささげた。岸田護監督（４４）や福良淳一ＧＭ（６５）をはじめ、選手や球団職員ら約３０人が参加。正午から１分間、神戸市の方角を向いて目を閉じた。岸田監督は「必ずいい試合を皆さんに提供できるように」と決意新た。２６年は６試合の主催を予定しているほっと神戸での全勝と、神戸での優勝パレード開催を約束した。また兵庫県内各地でも追悼行事が開かれた。

オリックス・岸田監督は視線を落とし、心の中でつぶやいた。「今年（２６年）は『がんばろうＫＯＢＥ』の時を思い出して、もっと頑張ろう。応援してくれる方たちに喜んでもらえるように、勝たなければ…」。大阪・吹田市内の自宅で震度５強の揺れを経験した「１・１７」から３１年。神戸のファンと再び、喜びを分かち合う瞬間を思い描いた。

神戸を本拠地としていたオリックス・ブルーウェーブ。震災が発生した９５年から「がんばろうＫＯＢＥ」を合言葉に、リーグ連覇を達成した。９５年はグリーンスタジアム神戸（当時）で３１勝２３敗、翌９６年は３２勝１７敗５分け。岸田監督は「強いな、かっこいいな…と思って見ていた」と快進撃を思い返し、２６年の目標を設定した。「優勝を目指し、チーム一丸となって頑張る。喜んでもらうためには、全部勝つつもりで戦わないと」。２５年は２勝３敗に終わったほっと神戸で６試合を主催。球団初の「全勝」を固く誓った。

主に二塁手として連覇に貢献していた福良ＧＭは、震災時に「本当に野球をやってもいいのか…」と複雑な気持ちになったことを回顧。それでも、神戸の大歓声が背中を押してくれた。「選手だけの力じゃなく、違う力が働いた。大変な中であれだけのお客さんが入ってくれて、本当にうれしかった」。長い年月が経過しても、絶対に風化させてはいけない記憶。「常にそう思っている」と指揮官と同様、２３年以来となる神戸での優勝、日本一パレードを恩返しとするつもりだ。

節目の一日を迎え、岸田監督は「スポーツで皆さんに明るい話題を提供できるのが我々の仕事。全力で戦いたい」とうなずいた。就任２年目のキャッチフレーズは「熱決」。３年ぶりにパ・リーグを制することが使命だ。（南部 俊太）

◆２３年の優勝パレード 中嶋監督（現シニアディレクター兼フィールドコーディネーター）が率い、８６勝５３敗４分けでパ・リーグ３連覇を達成。ほっと神戸でも５勝２敗と勝ち越した。セ・リーグを制した阪神と、１１月２３日にパレードを同時開催。大阪・御堂筋での午前の部には約２０万人、兵庫・三宮での午後の部には約１５万人のファンが詰めかけ、選手と喜びを分かち合った。