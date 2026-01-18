オリックス・田嶋大樹投手（２９）が１７日、２６年はセットポジションに「一本化」することを構想した。菅野（オリオールズからＦＡ）らを指導した鴻江（こうのえ）寿治氏が主宰するキャンプに今井（アストロズ）や隅田（西武）らと参加し、１６日に帰阪。「（２５年）シーズンの最後２試合で方向性が見えて、その答え合わせで鴻江先生のところに行った。詰めるところを詰めて、自分で考えながらできた」と収穫を持ち帰り、現時点での考えを打ち明けた。

「実際にシーズンが始まってそれができるかは分からないけど、できれば（フォームの変化を）なくしたい」。自らが腕主導のいわゆる「うで体」タイプであることを知った２５年は、試合中にワインドアップとセットポジションを使い分けて７勝（７敗）を記録。「あっちもこっちもやっていたら、安定した成績が残せない」と考えを整理し、今回は「うで体を踏まえた上でのセットポジションの形」について練習したという。

１年前の同時期はワインドアップで腕から始動するフォームを試したが、この日は大阪・舞洲でキャッチボール。セットポジションで丁寧に動作を確認した。「去年（２５年）は本当に基礎の基礎。今年（２６年）は僕なりの鴻江理論の形が、少しできてきたくらいで帰ってこられた」。同じ左腕の宮城や曽谷らと、先発の軸として期待される９年目のシーズン。「しっかりと健康でシーズンを完走すること。１年間、けがをしない」とフル回転を誓った。（南部 俊太）