２５年限りで広島、ＤｅＮＡを退団した田中広輔内野手（３６）と三嶋一輝投手（３５）が１７日、ともに現役を引退すると発表した。田中はリードオフマンとして１６年からのリーグ３連覇に貢献し、三嶋も２２年に胸椎黄色じん帯骨化症の手術を受けながら先発、リリーフで通算３７３試合に登板。長くチームを支えた２人のベテランが、同じ日にユニホームを脱ぐことを表明した。

涙はなかった。マツダスタジアム内で取材に応じた田中は、吹っ切れた表情で「引退」を切り出した。「まだやれるという思いももちろんあったけど、その気持ちだけじゃできないというのも理解はしている」。葛藤の末に出した結論。最後は「悔いはない」と潔く決断した。

１３年のドラフト３位で入団し、２年目からレギュラーに定着した。同学年の菊池、丸（巨人）と“タナキクマル”として、一時代を築いたリードオフマン。ここ数年は２軍生活が長かった。「野球に対して本当に手を抜かなかった。どうやって生き残っていくかを常に考えながらやってこられたのは誇れるところかな」と胸を張った。２５年はウエスタン６２試合で打率３割３分３厘。若手の誰より結果を残し、手本となった。

１６年からリーグ３連覇。数々の喜びを味わい、一番の思い出に１９年６月２０日のロッテ戦を挙げた。スタメンから外れ、１５年から続けた歴代６位の６３５試合連続フルイニング出場が途切れた試合だ。「僕の一番の強みだったところが、崩れた時だった」。同年８月に右膝半月板の手術を受け、以降は苦難の連続だった。

１２年間のプロ野球人生。１７年には盗塁王、最高出塁率のタイトルを獲得した。引退を決めた後もトレーニングは続けている。「今は本当に肩の荷が下りて、気持ち良く体を動かせている」。現時点で今後は未定。「時間もできたので、ゆっくり考えながら過ごしていきたい」と、穏やかに第二の人生を歩んでいく。（畑中 祐司）

◆田中 広輔（たなか・こうすけ）１９８９年７月３日、神奈川県生まれ。３６歳。東海大相模から、東海大、ＪＲ東日本を経て２０１３年のドラフト３位で広島入団。１７年に盗塁王、最高出塁率、ベストナイン。１８年にゴールデン・グラブ賞を受賞。１７１センチ、８５キロ。右投左打。実弟で元巨人の俊太はオイシックスに在籍。