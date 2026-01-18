阪神・淡路大震災から３１年を迎えた１７日、被災地に本拠地を置く阪神の関係者らが兵庫・尼崎市の２軍施設「ＳＧＬ」に集まり、犠牲者へ黙とうをささげた。

粟井球団社長をはじめとしたフロント陣、新人合同自主トレに参加中のドラフト１位・立石（創価大）らルーキー７人、伏見、大山、スタンドに詰めかけた約６００人のファンが被災者を思い、目を閉じた。西宮市出身の２０２３年ドラフト１位・下村海翔投手（２３）は「当時の話や映像は僕たちまで受け継がれている。常日頃から（災害に対する）準備をしていかないといけない」と前を向いた。

右腕は震災から７年後の０２年生まれだが、当時から尼崎市で消防士を務めている父・毅さん（５５）から「結構悲惨なことを聞いた。手は握れるけど、どう頑張っても助けられなくて。そのまま亡くなってしまったとか…」と人命救助に携わった話を伝えられてきた。

入団直後の２４年４月に右肘のトミー・ジョン手術を受け、ここまで１、２軍を合わせて実戦登板なし。この日はキャッチボールや投内連係などで汗を流し、野球人生を懸けて臨む２６年シーズンに向けて準備を進めている。「関西というところで、阪神タイガースというチームの影響力がすごいのは小さい時から実感している。誰か一人でも、自分が活躍して勇気を持ってくれる人がいるのであれば、そういった人たちに届けられるように頑張りたい」と力を込めた。（中野 雄太）

◆下村 海翔（しもむら・かいと）２００２年３月２７日、兵庫・西宮市生まれ。２３歳。小学３年時に甲武ライオンズで野球を始め、甲武中では宝塚ボーイズに所属。九州国際大付を経て、青学大では２３年の日米大学野球でＭＶＰ。２３年のドラフト１位で阪神入団。１７４センチ、６９キロ。右投右打。年俸１１００万円。独身。