°ËÆ£ÍÎµ±ÀèÈ¯½Ð¾ì¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬5È¯Âç¾¡¤Ç¥ê¡¼¥°ÀïÌµÇÔ¤ò°Ý»ý¡ª¡¡¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤ËµÕÅ¾¾¡Íø

¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè18Àá¤¬17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤È¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£

¡¡3°Ì¤Î¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤Ï2°Ì¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤È¾¡¤ÁÅÀ¡Ö4¡×º¹¡¢¼ó°Ì¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤È¤Ï¡Ö15¡×¤ÈÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÆÈÁö¤Ïµö¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¤Þ¤À¥ê¡¼¥°ÀïÌµÇÔ¤ÈÀä¹¥Ä´¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Îº¹¤ò¤µ¤é¤Ë¹­¤²¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£

¡¡ÆüËÜÂåÉ½DF°ËÆ£ÍÎµ±¤¬ÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿°ìÀï¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤âÆÀÅÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤¹¤ë¤È20Ê¬¡¢¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¡£¥À¥ô¥£¥É¡¦¥é¥¦¥à¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤ËÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥Ì¥µ¤Ë¥Ñ¥¹¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¥é¥¦¥à¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¿¯Æþ¡£¥Ì¥µ¤«¤é¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥é¥¦¥à¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥í¥à¥í¤¬³ê¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò¥´¡¼¥ë¤Ë²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£

¡¡1ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÇØÉé¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÏËÜÍè¤ÎÄ´»Ò¤«¤é¤Ï±ó¤¯¡¢»î¹ç¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤ËÊÝ»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£Á°È¾¤Ï¡¢¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤Î1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç½ª¤¨¤¿¡£

¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤ê50Ê¬¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î¥À¥è¡¦¥¦¥Ñ¥á¥«¥Î¤¬Å¨¿Ø¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤È¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ø¡¢¤³¤ì¤ò¥»¥ë¥¸¥å¡¦¥Ë¥ã¥Ö¥ê¤¬¥´¡¼¥ë¤ØÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬¸åÈ¾¤ÎÁá¤¤»þ´ÖÂÓ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£

¡¡¤½¤·¤Æ67Ê¬¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¡£±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥ß¥«¥¨¥ë¡¦¥ª¥ê¡¼¥º¤¬¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤Î¥ê¥É¥ë¡¦¥Ð¥¯¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ç¤­¤º¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¤ÎÂ­¸µ¤Ø¡£¥±¥¤¥ó¤Ï¤³¤Î·èÄêµ¡¤òÆ¨¤µ¤º¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ëº¸¤ËÄÀ¤á¤¿¡£

¡¡¤µ¤é¤Ë82Ê¬¡¢±¦CK¤«¤é¥è¥Ê¥¿¥ó¡¦¥¿¡¼¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬¥ê¡¼¥É¤ò2ÅÀ¤Ë¹­¤²¤ë¡£Â³¤±¤Æ85Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¥±¥¤¥ó¤¬¸åÊý¤«¤é±¦¥µ¥¤¥É¤Ø¥Ü¡¼¥ë¤òÅ¸³«¡£Å¨¿Ø¿¼¤¯¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¥­¡¼¥×¤·¤¿¥ª¥ê¡¼¥º¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼À­¤Î¥¯¥í¥¹¤òÄÌ¤¹¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¥ë¡¦¥Ñ¥ô¥í¥ô¥£¥Ã¥Á¤¬²¡¤·¹þ¤à¡£»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï88Ê¬¡¢Éé½ý¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¥¸¥ã¥Þ¥ë¡¦¥à¥·¥¢¥é¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥ª¥ê¡¼¥º¤¬ÆÀÅÀ¡£¤³¤ì¤Ç¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î¥ê¡¼¥É¤Ï4ÅÀ¤Ë¹­¤¬¤Ã¤¿¡£

¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬3¡Ý1¤Ç¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤Ë¾¡Íø¡£¤³¤ì¤Ç¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¥ê¡¼¥°ÀïÌµÇÔ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢°ËÆ£ÍÎµ±¤Ï86Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£

¡¡¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤Ï¼¡Àá¡¢24Æü¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à¤ÈÂÐÀï¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¤³¤Î¸å¡¢21Æü¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè7Àá¤Ç¥Û¡¼¥à¤Ë¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥µ¥ó¡¦¥¸¥í¥ï¡¼¥º¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£

¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¡¡1¡Ý5¡¡¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó

¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡20Ê¬¡¡¥í¥à¥í¡Ê¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¡Ë
1¡Ý1¡¡50Ê¬¡¡¥»¥ë¥¸¥å¡¦¥Ë¥ã¥Ö¥ê¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ë
1¡Ý2¡¡67Ê¬¡¡¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ë
1¡Ý3¡¡82Ê¬¡¡¥è¥Ê¥¿¥ó¡¦¥¿¡¼¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ë
1¡Ý4¡¡85Ê¬¡¡¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¥ë¡¦¥Ñ¥ô¥í¥ô¥£¥Ã¥Á¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ë
1¡Ý5¡¡88Ê¬¡¡¥ß¥«¥¨¥ë¡¦¥ª¥ê¡¼¥º¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ë


¡ÚÆ°²è¡Û¥Ë¥ã¥Ö¥ê¡õ¥±¥¤¥ó¤ÎÆÀÅÀ¤ÇµÕÅ¾!¡Ä¥à¥·¥¢¥é¤ÏÉüµ¢Àï¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤Ç¾þ¤ë