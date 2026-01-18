¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ±üÍÍ¡¢ÉÔÎÑÁê¼ê¤Ç¤¹¡×½÷¤¬¼«ÂðË¬Ìä!?½¤Íå¾ì¤Î·ëËö¤Ë¡Ö¥¹¥«¥Ã¤È¤·¤¿¡×¤ÈÆÉ¼Ô¤«¤éÈ¿¶ÁÂ³½Ð¡Úºî¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
2024Ç¯11·î¤Ëmamagirl¤Ë¤Æ¡Ö¥µ¥ìºÊ¤Î¤¯¤»¤Ë¡ª¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¤òÃæ¿´¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¸«¤¿ÉÔÎÑ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò»²¹Í¤ËÀ½ºî¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¥×¥í¥Ã¥ÈÀ©ºî¤ÎmamagirlÊÔ½¸Éô¡¦ÇßÅÄ¤µ¤ó¤Èºî²èÃ´Åö¤Î¥¿¥Ð¥¿¥æ¥ß(@yumint_Illust)¤µ¤ó¤Ë¡¢ÉÔÎÑÁê¼ê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
ËÜºî¡Ö¥µ¥ìºÊ¤Î¤¯¤»¤Ë¡ª¡×¤Ï¡¢ºòÇ¯·ëº§¤·¤Æ¸½ºßÇ¥¿±Ãæ¤ÎºÊ¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³É×¤ÎÉÔÎÑÁê¼ê¤Ë¼«Âð¤ÇÁø¶ø¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼ç¿Í¸ø¤¬¥É¥¢¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢±üÍÍ♡Ã¶Æá¤µ¤ó¤ÎÉÔÎÑÁê¼ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÉÔµ¤Ì£¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë½÷À¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£
¥×¥í¥Ã¥ÈÃ´Åö¤ÎÇßÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÜºî¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¸«¤«¤±¤¿¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÉÔÎÑ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò»²¹Í¤Ë¹Í¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÉÔÎÑÁê¼ê¤¬¼«Âð¤ËÍè¤ë¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤À¤¬¡¢ÇßÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇºÊ¤ÈÉÔÎÑÁê¼ê¤¬Ä¾ÀÜ²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÂ¿¤¯¸«¤«¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö°Õ³°¤È¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÃÂÀ¸¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¸½¼Â¤Ë¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë½ÐÍè»ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤À¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ºî²èÃ´Åö¤Î¥¿¥Ð¥¿¤µ¤ó¤Ë¡¢ÉÔÎÑÁê¼ê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤òÉÁ¤¯ºÝ¤Ë°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡ÖÉÔÎÑÁê¼ê¤Î¾¡¤Á¸Ø¤Ã¤¿´é¤ò¶¯Ä´¤·¤ÆÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÉÔÎÑÁê¼ê¤ÏÉ×¤ÈºÊ¤òÊÌ¤ì¤µ¤»¤ëÌÜÅª¤Ç²È¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤º¤Ë½ª¤ï¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¥¿¥Ð¥¿¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¥ª¥Á¤Ë·Ò¤¬¤ë¤è¤¦°Õ¼±¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºÇ½é¤ÏÍ¾Íµ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿ÉÔÎÑÁê¼ê¤¬½ù¡¹¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯Å¸³«¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÄË²÷¤À¤í¤¦¡£
Ç¥¿±Ãæ¤ÎºÊ¤¬ÂÎ¸³¤¹¤ëÁÔÀä¤Ê½¤Íå¾ì¤Î¹ÔÊý¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤ÒËÜºî¡Ö¥µ¥ìºÊ¤Î¤¯¤»¤Ë¡ª¡×¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§mamagirlÊÔ½¸Éô¡¦ÇßÅÄ/¥¿¥Ð¥¿¥æ¥ß(@yumint_Illust)
