◇スノーボードW杯ハーフパイプ第5戦（2026年1月17日 スイス・ラークス）

女子決勝が行われ、来月のミラノ・コルティナ五輪代表入りが確実な16歳の工藤璃星（TOKIOインカラミ）が82・75点で日本勢最上位となる2位に入った。崔ガオン（韓国）が92・50点で優勝した。

工藤は1回目は途中転倒で25・00点にとどまったが、後のない2回目に3回転トリックを含むルーティンを滑り切り、一時はトップに浮上。予選1位で最終滑走だった崔に逆転を許しキャリアW杯初勝利はならなかったが、今季2度目の2位で五輪に弾みを付けた。

他の日本勢は冨田せな（宇佐美SC）が70・75点で4位、冨田るき（東海東京フィナンシャルHD）が70・00点で5位。小野光希（バートン）が61・50点で7位、清水さら（TOKIOインカラミ）は20・25点で10位だった。

ミラノ・コルティナ五輪前のW杯は、これで全て終了。日本女子は工藤、冨田せ、小野、清水の4人が代表入りを確実にしており、19日にも全日本スキー連盟（SAJ）から正式発表される見通し。