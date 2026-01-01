プロ・リーグ 25/26の第21節 ウェステルローとセルクル・ブリュージュの試合が、1月18日02:15にヘット・カイピエにて行われた。

ウェステルローは坂本 一彩（FW）、ナチョ・フェリ（FW）、ホシマール・アルコセル（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するセルクル・ブリュージュはスティーブ・ヌゴウラ（FW）、オルワセウン・アデウミ（FW）、エダン・ディオプ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ウェステルローに所属するshunsuke saito（MF）はベンチからのスタートとなった。

試合開始早々の6分に試合が動く。ウェステルローの選手によるオウンゴールによりセルクル・ブリュージュが先制。

さらに39分セルクル・ブリュージュが追加点。ゲアリー・マグネ（DF）のアシストからオルワセウン・アデウミ（FW）がヘディングシュートで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とセルクル・ブリュージュがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、セルクル・ブリュージュが0-2で勝利した。

なお、ウェステルローに所属する坂本 一彩（FW）は先発し74分までプレーした。shunsuke saito（MF）は74分から交代で出場した。

2026-01-18 04:31:19 更新