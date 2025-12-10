ボートレースびわこのG2「結核予防事業協賛 第69回秩父宮妃記念杯」は17日、2日目が終了した。きょう18日の3日目、注目は12Rだ。

ターン足に課題はあるものの、正味の足はある大峯が豪快にインから押し切る。岩瀬は自慢の鋭発を放ってこそ。平尾は岩瀬マークか。木村は地の利を生かしたい。

＜1＞大峯豊 回転不足でした。横に流れているし、ターンが良くない。直線は悪くないです。ペラを調整して回転を上げていきます。

＜2＞宗行治哉 ペラ調整で直線はマシになったと思います。でも、タイムが出ていないし、現状は劣勢なところもありますね。

＜3＞岩瀬裕亮 初日より全体に良かったです。ただ、道中ではじかれる感じがあるので、そこは改善の余地がありそうですね。

＜4＞平尾崇典 びわこは久々で、このエンジンは初めてなので、よく分からないです。足的には、出ていないと思います。

＜5＞木村仁紀 体感的には近いところにはいるんですけど、もうちょっと底上げしないととは思いますね。スリット近辺から伸びの部分が劣勢に感じます。

＜6＞溝口海義也 回り足は良くなっています。あとは乗り心地が来れば完璧。