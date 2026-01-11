お笑いコンビ「トム・ブラウン」みちお（40）が17日に放送されたフジテレビ「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演。芸能事務所「ソニー・ミュージックアーティスツ」の劇場には「飲んではいけない自販機」があることを明かしてスタジオを驚かせた。

今回は前回に続いてコント日本一を決める「キングオブコント2025」で18代目王者に輝いたお笑いコンビ「ロングコートダディ」がゲスト出演。同コンビにクレームがあるとして「チーム鳴かず飛ばズ」と命名されたお笑いトリオ・や団、お笑いコンビ・スタミナパンの5人が登場した。

2人へのクレームから矛先はロングコートダディが所属する吉本興業へ。スタミナパン・トシダタカヒデが「SMAっていうSonyっていう芸人になるんですよ我々。だから地下芸人というか。吉本さんの設備が整ってる感じ…それが差があって、ずるいなって思う」と訴えた。

や団・本間キッドは「劇場が一応、常設の劇場はSonyあって。『Beach V』っていうのがあって」と、所属事務所にもお笑い専用劇場が存在していることを伝えた。だが、この劇場が「音楽のライブハウスを居抜きでお笑いのライブハウスにしたから、本当に防音設備が凄いからネタやってもお客さんの笑い声が全部壁が吸っちゃって。凄い宇宙空間みたいになるから、みんな張り芸になってセンス出せなくなる」と明かした。

この劇場について、みちおが「『Beach V』っていうところなんですけど、飲んじゃいけない自販機がありますからね」と告白。スタジオがどよめく中、「紙コップ式の自販機で、何か買おうと思ってたらSonyの人に止められて。“飲んじゃダメだよ”って」と所属スタッフに止められたことを振り返った。

出演者たちが「何で!?」とざわつくと、スタッフから「点検しているところを見たことない」と伝えられたとみちお。これに本間は「本当はしてるんだろうけど」と否定し、中嶋享も「でも誰も飲んでないから怖いからやめてって」と説明した。