大宮競輪場のG3「東日本発祥倉茂記念杯」は最終日。12Rで決勝戦が行われる。

古性が中心だ。目標にする寺崎は坂井、嵯峨が相手なら踏める距離も機動力も断然。好機に先制し、古性が差して26年V初め。

＜1＞坂井洋 目の手術をしていつもより見えていた。感じも良くなっている。シューズをいじる。自力。

＜2＞松浦悠士 着はいいがレース内容は最悪。アップはいいが、思っているより状態は良くない。自力自在。

＜3＞古性優作 連日、弱い。体の状態は普通。車輪は2日目のものに戻すか、別のものか考える。寺崎君へ。

＜4＞佐藤友和 中野君のおかげで余裕を持って走れた。初日も任せた嵯峨君へ。

＜5＞神山拓弥 思いのほか伸びて2着。3日目が一番良かった。伸びも体の感じも良くなっている。坂井君。

＜6＞横関裕樹 準決が一番感じが良かった。落車があり喜べないが、初の記念決勝はうれしい。近畿勢へ。

＜7＞北津留翼 危険なにおいがして外を回した。脚はいつも通り。あとは疲れを取って備えたい。1人で。

＜8＞嵯峨昇喜郎 準決のメンバーの中で先行できただけでも良かった。状態が良くなってきた。自力。

＜9＞寺崎浩平 思ったよりも良かった。もうちょっとフォームやペダリングを修正したい。自力。