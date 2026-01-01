¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¦¥â¥â¥³¡¡¶¦±é¼Ô¤ò¡ÖNG¥¿¥ì¥ó¥È¡×¤ËÇ§Äê¡Ö¤ª¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä½é¤á¤Æ½Ð¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡×¤Î¥â¥â¥³¡Ê61¡Ë¤¬17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·Ï¡Ö¤¤¤¯¤é¤«¤ï¤«¤ë¶â¡©¡×¡Ê¸å8¡¦54¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¶¦±é¼Ô¤Ë½é¤á¤Æ¤Î¡ÖNG¥¿¥ì¥ó¥È¡×¤ËÇ§Äê¤·¤¿¤³¤È¤òÄÌ¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÌ¾Êª¤¬½¸¤Þ¤ëÁ´¹ñÊª»ºÅ¸¤Ç±Ñ¸ì¶Ø»ß¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°!¡×¤Î´ë²è¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥â¥â¥³¡£Æ±´ë²è¤Ï¥â¥â¥³¡¢¡Ö¶Ó¸ñ¡×ÅÏÊÕÎ´¡¢¸µÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿ùÃ«·ý»Î»á¤Î3¿Í¤¬Êª»ºÅ¸¤Î²ñ¾ì¤È¤ÏÊÌ¼¼¤Ç¡¢Çã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¥²¥¹¥È3¿Í¤¬¥°¥ë¥á¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¡£¤½¤Î±ÇÁü¤ò¸µ¤ËºÇ½ªÅª¤ËÇã¤¤¤¿¤¤¥°¥ë¥á¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¡¡¥°¥ë¥á¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥²¥¹¥È¤Ï¡ÈÁÇÄ¾¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡É¶Ó¸ñ¡¦Ä¹Ã«Àî²íµª¡¢¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Ý»³·ËÎ¤Æà¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½DFËêÌîÃÒ¾Ï»á¤Î3¿Í¡£¥ë¡¼¥ë¤Ï¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¥â¥â¥³¤¿¤Á¤Ë¼ê»ý¤Á¶â¤È¤·¤Æ5Ëü±ß¤¬»Ùµë¤µ¤ì¡¢¥°¥ë¥á¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë3¿Í¤¬±Ñ¸ì¤òÏÃ¤¹¤¿¤Ó¤Ë½ê»ý¶â¤«¤éÈ³¶â1000±ß¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¼ê¸µ¤Ë»Ä¤Ã¤¿¶â³Û¤Ç¥â¥â¥³¤¿¤Á¤Ï¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤´ÅöÃÏÌ¾Êª¥°¥ë¥á¤ò´®Ç½¤¹¤ëÄ¹Ã«Àî¤é¤Ï±Ñ¸ì¤òÏ¢È¯¡£¤³¤ì¤ËÊÌ¼¼¤Î3¿Í¤ÏÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âËêÌî»á¤¬¡Ö¥Ó¡¼¥ë¡×¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¡×¡Ö¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¡Ö¥È¡¼¥¯¡×¡Ö¥«¥Ã¥×¡×¡Ö¥ª¥Ã¥±¡¼¡×¤Ê¤É±Ñ¸ì¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥â¥â¥³¤Ï¡ÖÊ¢Î©¤Ä¤ï¡Á¡×¡Ö¤Á¤ç¡Ä¤â¤¦²¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¡×¤È¥â¥Ë¥¿¡¼±Û¤·¤ËËêÌî»á¤ò¤Ë¤é¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¼ê»ý¤Á¶â¤¬Áý¤¨¤ë¡Ö¥È¡¼¥¯¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Ç¿ùÃ«»á¤¬¸«»ö3000±ß¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤â¡¢¤¹¤°¤ËËêÌî»á¤¬¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ÈÈ¯¤·¤ÆÈ³¶â2000±ß¤È¤Ê¤ê¡¢¥â¥â¥³¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¡Á¡Ä¥Û¥ó¥Þ·ù¡£¥Û¥ó¥Þ·ù¤¤¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö»ä¡¢NG¥¿¥ì¥ó¥È¤ª¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä½é¤á¤Æ½Ð¤¿¡×¤ÈNG¥¿¥ì¥ó¥È¤ËÇ§Äê¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¸½¾ì¤ÈVTR¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÇú¾Ð¤µ¤»¤¿¡£¤³¤ÎÄÌ¹ð¤ËËêÌî»á¤Ï¡Ö¤¨¡¢²¶º£¸å¤â¤¦¶¦±é¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«?¥¦¥½¤Ç¤·¤ç!?¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤¤Ä¤Ä¡ÖNG¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤ÇÈ³¶â1000±ß¡£·ë¶É¡¢Áý¤¨¤¿3000±ß¤ò°ì½Ö¤Ë¤·¤ÆÌµ¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¿ùÃ«»á¤¬¡ÖºÇ°¤À¤è¡£²¿¸À¤Ã¤Æ¤ó¤¹¤«¡×¤ÈÊò¤ì¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¡ÖËêÌî¡¼!¤ª¤¤!¡×¤È»×¤ï¤º¶«¤ó¤À¡£¥â¥â¥³¤Ï°ìÀÚ¸ý¤ò³«¤«¤º¡¢Àè¤Û¤É¤è¤ê¤â±Ô¤¤»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¡ÈËêÌîÀá¡É¤Ï»ß¤Þ¤é¤º3¿Í¤ÎÃæ¤Ç¥À¥ó¥È¥Ä¤Î34²ó¤â±Ñ¸ì¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£±Ñ¸ì¤¬½Ð¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥â¥â¥³¤Ï¡ÖËêÌîµ¢¤é¤»¤Æ¡×¡Ö¥Û¥ó¥Þ¡Ä»ä¡¢¿Í¤ò»¦¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¥³¥¤¥Ä¤À¤±¤ä!¡×¤Ê¤É¤ÈÅÜ¤ê¿´Æ¬¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¼ê»ý¤Á¶â¤Ï3000±ß¤Ç¡¢¥â¥â¥³¤é¤ÏÂç´Ö¤Þ¤°¤í»°¿§°®¤ê¤È±ó½£ÉÍ¾¾ñ»Ò¤ò¹ØÆþ¡£ºÇ¸å¤ËËêÌî»á¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í!¤¤¤¤¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ç¤¹!¡×¤ÈË«¤á¤¿¤¬¡¢¥â¥â¥³¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤¬¸À¤¦¤Ê!¥Û¥ó¥Þ¤ä¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤ÈÇã¤¨¤¿¤ó¤ä!¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£