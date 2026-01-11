Ｓｎｏｗ Ｍａｎ・岩本照（３２）が、ミュージカル「タイムトラベラーズ・ワイフ」で主演を務めることが１７日、分かった。ヒロインを和希そらが演じる。今春オープンする東京・有明の「ＥＸ ＴＨＥＡＴＥＲ ＡＲＩＡＫＥ」のオープニングラインナップとして９月に上演される。

同作は米国で根強い人気を誇り、今回が日本初上演となる。時空を旅する男・ヘンリー役を演じる岩本は「ウエストエンドで上演されてから３年の時を経て、日本で上演される作品に携われるのは本当にありがたいです」と感謝した。

今作は自らの意思とは関係なく時空を旅してしまうヘンリーが、ある日クレア（和希）という女性と出会い、彼女の過去へ何度も旅するうちに、ふたりの運命は深く結びついていく。時間に翻弄（ほんろう）されながらも互いを選び続けようとする、時空を超えた２人の物語。

近年、テレビドラマやミュージカル「キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン」（２２、２４年）でも主演を務めるなど俳優として存在感を高めている岩本。「とてもワクワクしています。見に来てくださる皆さまを時空旅行にお連れできるのを楽しみにしています」と自信をのぞかせた。