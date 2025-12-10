トランプ大統領 グリーンランド領有へ「デンマークなど欧州8か国に10％関税」と表明 2月1日から 6月に25％に引き上げ 「買収完了まで継続」
アメリカのトランプ大統領は、デンマーク自治領グリーンランドの領有に同調しないヨーロッパ各国からの輸入品に対し、2月から10%の関税を課すと表明しました。
トランプ大統領は17日SNSで、デンマーク自治領グリーンランドの領有をめぐり、アメリカに同調しないヨーロッパ各国に関税を課すと表明しました。
対象はデンマーク、ノルウェー、スウェーデン、フランス、ドイツ、イギリス、オランダ、フィンランドの8か国で、2月1日から10%の関税を課すとしています。
さらに、6月1日からは関税率を25%に引き上げるとしたうえで、アメリカによる「グリーンランドの完全かつ全面的な買収」で合意に至るまでこの関税が継続されるとしています。
トランプ氏は「世界の平和がかかっている！中国とロシアはグリーンランドを狙っているが、デンマークに阻止する手段はない」と強調し、アメリカによるグリーンランドの領有が安全保障上必要だと改めて主張しています。
そのうえで、「アメリカはデンマークや関連諸国との交渉を直ちに開始する用意がある」ともつづりました。