Snow Man岩本照（32）が、ミュージカル「タイムトラベラーズ・ワイフ」（9月から）で主演を務めることが17日、分かった。3月27日に東京・有明で開業する東京ドリームパーク内の新劇場「EX THEATER ARIAKE」オープニングラインアップの1つで、日本でも09年に「きみがぼくを見つけた日」（邦題）のタイトルで映画が公開されるなど、各国でメディア化されてきた名作。23年に英ウエストエンドでミュージカル化された話題作が日本初上陸となる。

意思とは関係なく時空を旅してしまうヘンリー（岩本）と、妻クレア（和希そら）が、時間に翻弄（ほんろう）されながらも互いを選び続けようとする時空を超えたラブストーリー。

主演の岩本は3度目のミュージカル主演。「最初にお話をいただいた時は、『知ってる映画の作品だ！』って思って素直にうれしかったです。ウエストエンドで上演されてから3年の時を経て、日本で上演される作品に携われるのは本当にありがたいです」と大役を喜んだ。歌、ダンスともパフォーマンス力の高さはお墨付き。「皆さまを時空旅行にお連れできるのを楽しみにしています」と腕を鳴らした。

ヒロインを演じる和希は、宝塚歌劇団に在籍時代は歌、ダンス、芝居の3拍子がそろった男役として活躍。退団後は女性役を演じる機会も増えており「すてきな愛の形をお届けできるよう、作品と、役と向き合いたいと思います」と意気込んだ。