U23¥¢¥¸¥¢ÇÕ½à·è¾¡¤ÏÆü´ÚÀï! ¥Ù¥¹¥È4¤ÏÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢Ãæ¹ñ¤Ë·èÄê
[1.17 U23¥¢¥¸¥¢ÇÕ½à¡¹·è¾¡ ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ 1-2 ´Ú¹ñ ¥¸¥Ã¥À]
¡¡AFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ï17Æü¤Ë½à¡¹·è¾¡¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£U-23¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤ÈU-23´Ú¹ñÂåÉ½¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤¬2-1¤Ç¾¡Íø¡£Ä¾Á°¤Î»î¹ç¤ÇU-23Ãæ¹ñÂåÉ½¤¬U-21¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥óÂåÉ½¤òPKÀï¤ÎËö¤ËÇË¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç¥Ù¥¹¥È4¤ÏÆüËÜ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢Ãæ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï20Æü¤Î½à·è¾¡¤Ç´Ú¹ñ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ï4-2-3-1¤ÎÉÛ¿Ø¡£GK¤Ï¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Û¡¼¥ë¡¢4¥Ð¥Ã¥¯¤Ïº¸¤«¤éDF¥¢¥¤¥À¥ó¡¦¥·¥â¥ó¥º¡¢DF¥Í¥¤¥µ¥ó¡¦¥Ý¡¼¥ë¡¢DF¥¡¼¥é¥ó¡¦¥Þ¥¸¥§¥³¥É¥¥¥ó¥ß¡¢DF¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥í¡¼¥ê¥ó¥º¡£2¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÏMF¥ë¥¤¡¦¥¢¥´¥¹¥Æ¥£¤ÈMF¥è¥ë¥Ç¥£¡¦¥Ð¥é¥É¥ó¡£2ÎóÌÜ¤Ïº¸¤«¤éFW¥ä¥ä¡¦¥É¥¥¥¯¥ê¡¢FW¥Þ¥Á¥¢¥¹¡¦¥Þ¥«¥ê¥¹¥¿¡¼¡¢FW¥¸¥§¥É¡¦¥É¥ê¥å¡¼¡¢1¥È¥Ã¥×¤ÏFW¥ë¥«¡¦¥è¥Ð¥Î¥Ó¥Ã¥Á¤¬Î©¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Ï4-3-3¤ÎÉÛ¿Ø¡£GK¤Ï¥Û¥ó¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¡¢4¥Ð¥Ã¥¯¤Ïº¸¤«¤éDF¥Á¥ã¥ó¡¦¥½¥Ã¥«¥ó¡¢DF¥·¥ó¡¦¥ß¥ó¥Ï¡¢DF¥¤¡¦¥Ò¥ç¥ó¥è¥ó¡¢DF¥¤¡¦¥²¥ª¥ó¥Ò¡£¥¢¥ó¥«¡¼¤ÏMF¥¥à¡¦¥É¥ó¥¸¥ó¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Ïº¸¤¬MF¥Ú¡¦¥Ò¥ç¥ó¥½¡¢±¦¤¬MF¥«¥ó¡¦¥ß¥ó¥¸¥å¥ó¡£Á°Àþ3¿Í¤Ïº¸¤«¤éMF¥¥à¡¦¥è¥ó¥Ï¥¯¡¢FW¥Ù¥¯¡¦¥¬¥ª¥ó¡¢MF¥«¥ó¡¦¥½¥ó¥¸¥ó¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡ÀèÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï´Ú¹ñ¡£Á°È¾21Ê¬¡¢¥¤¡¦¥Ò¥ç¥ó¥è¥ó¤Î¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¤Ë¥Ù¥¯¡¦¥¬¥ª¥ó¤¬È¿±þ¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ëÊý¸þ¤ËÂÎ¤ò¸þ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢±¦Â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢¥´¡¼¥ë¤Ë·è¤áÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ï´Ú¹ñ¤Î¼éÈ÷¤òÊø¤»¤º¤ËÄäÂÚ¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁ°È¾38Ê¬¤ËÅ¨¿ØPAÆâ¤ÇÅÝ¤µ¤ì¡¢ÐüÌÀ¼ç¿³¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÇPK¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¦¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼(VAR)¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò·Ð¤Æ¡¢PK¤Ï¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Ï´Ú¹ñÍ¥Àª¤Ç¿Ê¤ó¤À¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¸åÈ¾6Ê¬¡¢J¡¦¥É¥ê¥å¡¼¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥è¥Ð¥Î¥Ó¥Ã¥Á¤¬Å¨¿ØPAÆâ¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤È¡¢Áê¼êGK¤ò¤«¤ï¤·¤Ê¤¬¤é¥´¡¼¥ë¤ËÎ®¤·¹þ¤ß¡¢1-1¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÀ¸å¤ÏÙÉ¹³¾õÂÖ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÏÂ¤ò¤Ä¤ëÁª¼ê¤¬Â³½Ð¡£¤¹¤ë¤È¸åÈ¾43Ê¬¤Ë´Ú¹ñ¤¬¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ë¡£±¦CK¤ò¥«¥ó¡¦¥½¥ó¥¸¥ó¤¬º¸Â¤Ç½³¤ë¤È¡¢¥·¥ó¡¦¥ß¥ó¥Ï¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¡¢´Ú¹ñ¤¬2-1¤Ç¾¡Íø¡£Í¥¾¡¤·¤¿2020Ç¯Âç²ñ°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥Ù¥¹¥È4¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¥Ý¥ë¥Æ¥£¥â¥Í¥ó¥»U-23¤«¤é¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ëFW¥¥à¡¦¥Æ¥¦¥©¥ó¤Ï¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½ÐÈÖ¤ÏÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡AFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ï17Æü¤Ë½à¡¹·è¾¡¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£U-23¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤ÈU-23´Ú¹ñÂåÉ½¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤¬2-1¤Ç¾¡Íø¡£Ä¾Á°¤Î»î¹ç¤ÇU-23Ãæ¹ñÂåÉ½¤¬U-21¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥óÂåÉ½¤òPKÀï¤ÎËö¤ËÇË¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç¥Ù¥¹¥È4¤ÏÆüËÜ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢Ãæ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï20Æü¤Î½à·è¾¡¤Ç´Ú¹ñ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Ï4-3-3¤ÎÉÛ¿Ø¡£GK¤Ï¥Û¥ó¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¡¢4¥Ð¥Ã¥¯¤Ïº¸¤«¤éDF¥Á¥ã¥ó¡¦¥½¥Ã¥«¥ó¡¢DF¥·¥ó¡¦¥ß¥ó¥Ï¡¢DF¥¤¡¦¥Ò¥ç¥ó¥è¥ó¡¢DF¥¤¡¦¥²¥ª¥ó¥Ò¡£¥¢¥ó¥«¡¼¤ÏMF¥¥à¡¦¥É¥ó¥¸¥ó¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Ïº¸¤¬MF¥Ú¡¦¥Ò¥ç¥ó¥½¡¢±¦¤¬MF¥«¥ó¡¦¥ß¥ó¥¸¥å¥ó¡£Á°Àþ3¿Í¤Ïº¸¤«¤éMF¥¥à¡¦¥è¥ó¥Ï¥¯¡¢FW¥Ù¥¯¡¦¥¬¥ª¥ó¡¢MF¥«¥ó¡¦¥½¥ó¥¸¥ó¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡ÀèÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï´Ú¹ñ¡£Á°È¾21Ê¬¡¢¥¤¡¦¥Ò¥ç¥ó¥è¥ó¤Î¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¤Ë¥Ù¥¯¡¦¥¬¥ª¥ó¤¬È¿±þ¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ëÊý¸þ¤ËÂÎ¤ò¸þ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢±¦Â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢¥´¡¼¥ë¤Ë·è¤áÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ï´Ú¹ñ¤Î¼éÈ÷¤òÊø¤»¤º¤ËÄäÂÚ¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁ°È¾38Ê¬¤ËÅ¨¿ØPAÆâ¤ÇÅÝ¤µ¤ì¡¢ÐüÌÀ¼ç¿³¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÇPK¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¦¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼(VAR)¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò·Ð¤Æ¡¢PK¤Ï¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Ï´Ú¹ñÍ¥Àª¤Ç¿Ê¤ó¤À¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¸åÈ¾6Ê¬¡¢J¡¦¥É¥ê¥å¡¼¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥è¥Ð¥Î¥Ó¥Ã¥Á¤¬Å¨¿ØPAÆâ¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤È¡¢Áê¼êGK¤ò¤«¤ï¤·¤Ê¤¬¤é¥´¡¼¥ë¤ËÎ®¤·¹þ¤ß¡¢1-1¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÀ¸å¤ÏÙÉ¹³¾õÂÖ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÏÂ¤ò¤Ä¤ëÁª¼ê¤¬Â³½Ð¡£¤¹¤ë¤È¸åÈ¾43Ê¬¤Ë´Ú¹ñ¤¬¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ë¡£±¦CK¤ò¥«¥ó¡¦¥½¥ó¥¸¥ó¤¬º¸Â¤Ç½³¤ë¤È¡¢¥·¥ó¡¦¥ß¥ó¥Ï¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¡¢´Ú¹ñ¤¬2-1¤Ç¾¡Íø¡£Í¥¾¡¤·¤¿2020Ç¯Âç²ñ°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥Ù¥¹¥È4¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¥Ý¥ë¥Æ¥£¥â¥Í¥ó¥»U-23¤«¤é¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ëFW¥¥à¡¦¥Æ¥¦¥©¥ó¤Ï¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½ÐÈÖ¤ÏÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£