リーグ・アン 25/26の第18節 Rランスとオセールの試合が、1月18日01:00にスタッド・ボラルト・デレリスにて行われた。

Rランスはラヤン・フォファナ（FW）、ウェスレイ・サイード（FW）、フロリアン・トバン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するオセールはダニー・ナマッソ（FW）、ラシヌ・シナヨコ（FW）、ケビン・ダノワ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

56分、Rランスは同時に2人を交代。ラヤン・フォファナ（FW）、アドリアン・トマソン（MF）に代わりアブダラー・シマ（FW）、ママドゥ・サンガレ（MF）がピッチに入る。

65分に試合が動く。Rランスのマラング・サール（DF）のアシストからウェスレイ・サイード（FW）がゴールを決めてRランスが先制。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、Rランスが1-0で勝利した。

なお、Rランスは14分にアドリアン・トマソン（MF）、80分にモルガン・ギラボギ（FW）に、またオセールは24分にシナリー・ディオマンデ（DF）、27分にケビン・ダノワ（MF）、51分にクレマン・アクパ（DF）、60分にマービン・セナヤ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-18 03:00:57 更新