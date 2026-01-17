「アユーラ」から、日常の紫外線から繊細な大人肌を守る、新作日やけ止めが2種類登場します♡ 心地よさと美しさを両立した処方で、毎日のUVケアをもっとやさしく、もっと上質に。

レディの肌と気持ちにフィットする、新しい習慣が始まります。

アユーラの人気UVシリーズから、毎日使いたくなる新作2アイテム誕生

・シルクに包まれるような心地よさで、毎日のUVケアを特別なひとときに

＜ボディ・フェイス用日やけ止め＞ 70g 3,080円（税込） SPF50・PA＋＋＋＋・UV耐水性★ ※表示価格は希望小売価格です

3月19日（木）より発売される「ウォーターフィールUV シルキーミルク」。みずみずしく軽やかなテクスチャーに美容成分をたっぷり配合。紫外線から肌をやさしく守りながら、乾燥しがちな大人の肌を、使うたびしっとりと透明感あふれる印象へ導きます。なめらかにのび広がるため、顔はもちろん全身使いにも最適。ライムやベルガモットをブレンドした、爽やかなアロマティックハーブの香りが、毎日のUVケアを心地よく彩ります。

POINT

・スキンケアしながら紫外線をブロック

・まるでシルクのようになめらかで、みずみずしい使用感

・のびがよく、ボディにも心地よくフィット

血色感* まで仕込む、やさしさ発想の高密着UV下地

＜敏感肌用日やけ止め・化粧下地＞ 30g 3,080円（税込）SPF50＋・PA＋＋＋＋・UV耐水性★★ ※表示価格は希望小売価格です

肌へのやさしさで支持を集めてきた「UVミルク センシティブα（医薬部外品）」が、「UVミルク センシティブt（医薬部外品）」として進化。敏感に傾きがちな大人の肌をいたわりながら、くすみを自然にカバーし、血色感のある美しい肌印象* へ導く高密着UV下地です。肌にぴたりと寄り添うようになじみ、紫外線をしっかりブロック。高いUV防御効果と安心の耐水性を兼ね備え、日中の肌を心地よく守ります。爽やかなライムやベルガモットをブレンドしたアロマティックハーブの香りが、毎朝のベースメイクタイムをリフレッシュ感あふれるひとときに♡

POINT

・柑橘系をブレンドした、爽やかなアロマティックハーブの香り

・少量でもやわらかくのび広がり、しっとりとした心地よい使用感

*メイクアップ効果による

紫外線が気になる季節は、気づけばあっという間にやってきます。「アユーラ」の新UVケアで、肌をいたわりながら美しさをしこみましょう♡