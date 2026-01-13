講談社ゲームラボは、Steam向けタイトルを対象とした「講談社パブリッシャーセール」を1月18日3時より開始した。期間は2月1日2時59分まで。

今回のセールでは、2人プレイ専用「目的秘匿型」パズルアドベンチャー「違う星のぼくら」が、過去最大割引率となる35%OFFで登場。あわせて1月18日に、Steamストアの「日替わりスペシャル（DailyDeal）」にも掲載される。

他にも、世界累計販売本数130万本を突破した2人プレイ専用パズルアドベンチャー「違う冬のぼくら」や、「マンガ」・「戦術パズル」・「ローグライク」が融合した「ザ・ファブル Manga Build Roguelike」、強烈なビジュアルが話題のホラー「ぐちゃぐちゃ 蟠の章」など、同社が贈る個性豊かなタイトルが期間限定の特別価格で販売される。

「講談社パブリッシャーセール」対象タイトルの一部を紹介

「違う星のぼくら」

35%OFF（過去最大割引！）

協力ゲームの新たな可能性を追求した、2人プレイ専用「目的秘匿型」パズルアドベンチャー。

□Steamストアページ

「違う冬のぼくら」

70%OFF

協力して壁を乗り越え、「どこか遠く」を目指す、2人プレイ専用パズルアドベンチャー。

□Steamストアページ

「ザ・ファブル Manga Build Roguelike」

20%OFF

「マンガ」・「パズル」・「ローグライク」が融合。「知恵と工夫」で悪を蹴散らそう。

□Steamストアページ

「FAIRY TAIL ダンジョンズ」

40%OFF

※1月20日（火）23時59分にセール早期終了

「FAIRY TAIL」のキャラクターたちが登場するデッキ構築型ローグライト。1月8日に、新キャラ5体・新ダンジョン・170種以上の新カードと100種以上の新スキル等、多数追加した大型アップデートを実装。

□Steamストアページ

「FAIRY TAIL ビーチバレーをぶっ壊せ」

50%OFF

※1月20日（火）23時59分にセール早期終了

魔法を駆使して戦う、ハチャメチャで予測不能なビーチバレー対戦。1月8日に、パーティースタイルのナツや、ナツに扮したルーシィなど、10キャラの衣装を追加した大型アップデートを実装。

□Steamストアページ

「ぐちゃぐちゃ 蟠の章」

50%OFF

女子大生・結城硝子が体験する、日常に潜む恐怖を描いた短編ホラー。

□Steamストアページ

「Rise of Rebellion～地罰上らば竜の降る～」

50%OFF

強敵との対峙、手に汗握る緊張感を極限まで追求したシングルプレイ専用3DアクションRPG。

□Steamストアページ

※一部セール対象外・セール早期終了のタイトル・DLCがございます。

※セール内容、期間、価格などは予告なく変更または終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。

今後発売予定のタイトル

Steam特設イベントページでは、セール中のタイトルのほか、今後発売予定のタイトルの一部も掲載されている。

「MOCHI-O」

1月20日（火）配信開始予定

そのハムスター、取扱注意。カワイイ殲滅兵器を育てて戦う、シューティング×育成×アドベンチャー。

□Steamストアページ

