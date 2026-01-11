『ネイビー色トップス』はこう着る！【GU】40・50代が真似したい「褒められコーデ」

落ち着いた印象で上品に見せてくれる「ネイビー」。大人女性に似合うカラーのひとつですが、組み合わせ次第では地味に見えてしまうことも。そんなときにチェックしたいのが【GU（ジーユー）】のネイビートップスを使った、スタッフさんのコーデです。シンプルで品よく決まり、すぐにでも取り入れやすそう。今回は「ネイビートップス」と、おしゃれな着こなしをご紹介します。

あたたかみのある上品セーター

【GU】「ケーブルクルーネックニットプルオーバー」\1,290（税込・セール価格）

立体感のあるケーブル編みがポイントのセーター。シンプルすぎず、あたたかみのある編み地が冬コーデにぴったり。ほどよくカジュアルな印象で、どこか上品さも感じられます。さらっと一枚で着るのはもちろん、少しゆとりのあるサイズを選んでシャツなどとのレイヤードを楽しむのもおすすめ。カジュアルにもきれいめにも着回しやすく、幅広いスタイリングに活躍してくれそうです。

爽やかな印象のきれいめカジュアル

ネイビーのセーターにブルーのシャツをレイヤードして、ほどよくきちんと感のある印象に。ボトムスにはホワイトのスウェットパンツを合わせて、爽やかさと抜け感をプラスしています。バレルシルエットのパンツで、シンプルななかに旬の要素を感じられるのがポイント。かっちりしすぎず、リラックス感のあるバランスが魅力のきれいめカジュアルスタイルは、大人女性にもぴったりです。

大人可愛いペプラムトップス

【GU】「ペプラムニットプルオーバーQ」\990（税込・セール価格）

ペプラムの裾が可愛らしいニットトップス。ほんのり甘さのあるデザインも、ネイビーなら落ち着いた印象で大人っぽく着こなせます。ふわっと広がる裾が、気になるお腹まわりをカバーしてくれそうなのも嬉しいポイント。一枚でサマ見えが叶いそうなデザインのトップスは、ほどよい厚みなので冬から春先まで長く使えそうです。

Iラインスカートですっきり見えコーデ

ペプラムニットのふんわりとした裾とIラインシルエットのスカートで、全体がすっきりと見えるコーデ。ネイビーとグレーの落ち着いた配色が上品で洗練された印象です。やわらかそうなニットとスウェットスカートの組み合わせで、リラックスして過ごせそう。快適な着心地ときれい見えを両方叶えてくれそうです。

