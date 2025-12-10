【ワシントン＝向井ゆう子】米国のトランプ大統領は１７日、米国によるデンマーク自治領グリーンランドの領有に反対し、軍を派遣した欧州の８か国を対象に２月１日から「１０％の関税を課す」とＳＮＳに投稿した。

今年６月１日には関税率を２５％に引き上げ、「グリーンランドの完全かつ全面的な買収に関する合意が成立するまで支払い義務が生じる」としている。

トランプ氏が挙げた８か国は、デンマークのほか、ノルウェー、スウェーデン、フランス、ドイツ、英国、オランダ、フィンランド。

ＳＮＳでは、「中国とロシアはグリーンランドを狙っており、デンマークにはどうすることもできない」とした上で、８か国が「危険なゲームに興じ、リスクを招いている」と主張。「世界平和と安全を守るため、強力な措置が不可欠だ」と安全保障上の必要性を強調した。

トランプ氏は、２０２９年１月までの運用開始を目指すミサイル防衛システム「ゴールデン・ドーム」構想についても触れ、「この高度に複雑なシステムが最大限の能力と効率を発揮するには、この土地がシステムに組み込まれる必要がある」と改めてグリーンランド獲得に意欲を示した。