齊藤京子、恋愛で「ちょっとかわいい子がいて緊張しちゃう」レベルの人はムリ

女優の齊藤京子（28歳）が、1月17日に放送されたバラエティ番組「ちょっと福岡行ってきました！」（TVQ九州放送）に出演。“恋愛で譲れない条件”について語った。



1月23日公開の映画「恋愛裁判」の宣伝を兼ねて、齊藤京子と小川未祐が番組に出演。福岡日帰り旅に挑戦した。



その道中、映画の内容にちなみ“恋愛で譲れない条件”を聞かれると、齊藤は「“女性に興味ない”までは言わないけど、ちょっとかわいい子がいて緊張しちゃう、みたいなレベルの人はムリです」とピシャリ。



それは「女性として見過ぎ。普通に対“人（ひと）”なわけだから、なんでもかんでも異性だっていう、恋愛体質過ぎるというか。それはちょっと怖いですね。今後が。浮気されちゃうんじゃないかな、とかそういう心配になっちゃう」と語った。