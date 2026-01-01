¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê°ÜÀÒ¤Î°ÂÆ£ÃÒºÈ¡¢Ëþ°÷¤ÎÅ¨ÃÏ¥É¥ë¥È¥à¥ó¥ÈÀï¤Ç¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼!! ¥Á¡¼¥à¤Ï·àÅªÇÔÀï
[1.17 ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè18Àá ¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È 3-2 ¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê]
¡¡¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê½êÂ°¤ÎDF°ÂÆ£ÃÒºÈ¤¬17Æü¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè18Àá¤Î¥É¥ë¥È¥à¥ó¥ÈÀï¤Ç¸åÈ¾19Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£8Ëü¿Í°Ê¾å¤Î´Ñ½°¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¥¸¥°¥Ê¥ë¡¦¥¤¥É¥¥¥Ê¡¦¥Ñ¥ë¥¯¤Ç¤Î²¤½£¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Á¡¼¥à¤Ï½ªÎ»´ÖºÝ¤ÎPK¤Ç¼ºÅÀ¤·¡¢2-3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½CB¤Î°ÂÆ£¤Ïº£²Æ¡¢¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤«¤é¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê¤Ë²ÃÆþ¡£Á°Àá¥Ü¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯Àï(¡ü1-2)¤Ç½é¤Î¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò¾þ¤ë¤È¡¢2»î¹çÌÜ¤Ç½ÐÈÖ¤òÄÏ¤ó¤À¡£½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï1-2¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾19Ê¬¡£¼éÈ÷»þ¤Ï3¥Ð¥Ã¥¯¤Î±¦¤ËÆþ¤ê¡¢¹¶·â»þ¤Ï±¦SB¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÂÆ£¤ÎÅêÆþÄ¾Á°¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤ë»þ´ÖÂÓ¡£¤¹¤ë¤ÈÆ±27Ê¬¡¢¤Û¤ÜºÇÁ°Àþ¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÀèÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿MFÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤ÇÁê¼ê¤ò°û¤ß¹þ¤ß¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤ÇFK¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢MF¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥ß¥¹¤Î¥¥Ã¥¯¤«¤éFW¥ê¥Ã¥¡¼¡¦¥¸¥§¥¤¥É¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤¬·è¤á¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏºÆ¤Ó¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤¬Â©¤ò¿á¤ÊÖ¤¹Ãæ¡¢¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê¤âÆ£ÅÄ¤¬¹¶¼é¤Ë¹×¸¥¡£°ÂÆ£¤âÂÐ¿Í¤Ç¤½¤Ä¤Ê¤¯¼é¤ê¡¢¹¶·â»²²Ã¤Ç²Ì´º¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à3Ê¬¡¢¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê¤ÏÁê¼êCK¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¸å¡¢¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤¬³°¤ËÎ®¤ì¤ë¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤Ã¤¿ºÝ¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢ºÝ¤ÇMF¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ð¥¤¥¢¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ·ÚÎ¨¤Ê¥Õ¥¡¥¦¥ë¡£VAR¤Ë¤è¤Ã¤ÆPK¤ÎÈ½Äê¤¬²¼¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤òMF¥¨¥à¥ì¡¦¥¸¥ã¥ó¤Ë·è¤á¤é¤ì¤Æ·è¾¡ÅÀ¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê½êÂ°¤ÎDF°ÂÆ£ÃÒºÈ¤¬17Æü¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè18Àá¤Î¥É¥ë¥È¥à¥ó¥ÈÀï¤Ç¸åÈ¾19Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£8Ëü¿Í°Ê¾å¤Î´Ñ½°¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¥¸¥°¥Ê¥ë¡¦¥¤¥É¥¥¥Ê¡¦¥Ñ¥ë¥¯¤Ç¤Î²¤½£¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Á¡¼¥à¤Ï½ªÎ»´ÖºÝ¤ÎPK¤Ç¼ºÅÀ¤·¡¢2-3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½CB¤Î°ÂÆ£¤Ïº£²Æ¡¢¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤«¤é¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê¤Ë²ÃÆþ¡£Á°Àá¥Ü¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯Àï(¡ü1-2)¤Ç½é¤Î¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò¾þ¤ë¤È¡¢2»î¹çÌÜ¤Ç½ÐÈÖ¤òÄÏ¤ó¤À¡£½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï1-2¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾19Ê¬¡£¼éÈ÷»þ¤Ï3¥Ð¥Ã¥¯¤Î±¦¤ËÆþ¤ê¡¢¹¶·â»þ¤Ï±¦SB¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏºÆ¤Ó¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤¬Â©¤ò¿á¤ÊÖ¤¹Ãæ¡¢¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê¤âÆ£ÅÄ¤¬¹¶¼é¤Ë¹×¸¥¡£°ÂÆ£¤âÂÐ¿Í¤Ç¤½¤Ä¤Ê¤¯¼é¤ê¡¢¹¶·â»²²Ã¤Ç²Ì´º¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à3Ê¬¡¢¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê¤ÏÁê¼êCK¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¸å¡¢¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤¬³°¤ËÎ®¤ì¤ë¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤Ã¤¿ºÝ¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢ºÝ¤ÇMF¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ð¥¤¥¢¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ·ÚÎ¨¤Ê¥Õ¥¡¥¦¥ë¡£VAR¤Ë¤è¤Ã¤ÆPK¤ÎÈ½Äê¤¬²¼¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤òMF¥¨¥à¥ì¡¦¥¸¥ã¥ó¤Ë·è¤á¤é¤ì¤Æ·è¾¡ÅÀ¤òµö¤·¤¿¡£