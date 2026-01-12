[1.17 ブンデスリーガ第18節](レッドブル・アレーナ)

※26:30開始

<出場メンバー>

[ライプツィヒ]

先発

GK 1 ペーテル・グラーチ

DF 4 ビリ・オルバン

DF 17 リドル・バク

DF 22 ダビド・ラウム

DF 23 カステッロ・ルケバ

MF 13 ニコラス・ザイバルト

MF 14 クリストフ・バウムガルトナー

MF 24 ザベル・シュラーガー

FW 7 アントニオ・ヌサ

FW 40 ホムル

FW 49 ヤン・ディオマンデ

控え

GK 26 マールテン・バンデボールト

DF 5 エル・シャダイル・ビチアブ

DF 19 コスタ・ネデリコビッチ

DF 35 M. Finkgräfe

DF 39 ベンヤミン・ヘンリヒス

MF 6 エゼキエル・バンズィ

MF 33 アンドリヤ・マクシモビッチ

FW 11 コンラッド・ハーダー

FW 27 ティディアム・ゴミス

監督

オレ・ベルナー

[バイエルン]

先発

GK 1 マヌエル・ノイアー

DF 2 ダヨ・ウパメカノ

DF 4 ヨナタン・ター

DF 20 トム・ビショフ

DF 21 伊藤洋輝

MF 7 セルジュ・ニャブリ

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 14 ルイス・ディアス

MF 42 レナート・カール

MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ

FW 9 ハリー・ケイン

控え

GK 40 ヨナス・ウルビッヒ

DF 3 キム・ミンジェ

DF 19 アルフォンソ・デイビス

DF 22 ラファエル・ゲレイロ

MF 6 ヨシュア・キミッヒ

MF 10 ジャマル・ムシアラ

MF 17 マイケル・オリーズ

MF 38 F. Chávez

MF 47 David Santos

監督

ビンセント・コンパニ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります