ライプツィヒvsバイエルン スタメン発表
[1.17 ブンデスリーガ第18節](レッドブル・アレーナ)
※26:30開始
<出場メンバー>
[ライプツィヒ]
先発
GK 1 ペーテル・グラーチ
DF 4 ビリ・オルバン
DF 17 リドル・バク
DF 22 ダビド・ラウム
DF 23 カステッロ・ルケバ
MF 13 ニコラス・ザイバルト
MF 14 クリストフ・バウムガルトナー
MF 24 ザベル・シュラーガー
FW 7 アントニオ・ヌサ
FW 40 ホムル
FW 49 ヤン・ディオマンデ
控え
GK 26 マールテン・バンデボールト
DF 5 エル・シャダイル・ビチアブ
DF 19 コスタ・ネデリコビッチ
DF 35 M. Finkgräfe
DF 39 ベンヤミン・ヘンリヒス
MF 6 エゼキエル・バンズィ
MF 33 アンドリヤ・マクシモビッチ
FW 11 コンラッド・ハーダー
FW 27 ティディアム・ゴミス
監督
オレ・ベルナー
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 4 ヨナタン・ター
DF 20 トム・ビショフ
DF 21 伊藤洋輝
MF 7 セルジュ・ニャブリ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 14 ルイス・ディアス
MF 42 レナート・カール
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 10 ジャマル・ムシアラ
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 38 F. Chávez
MF 47 David Santos
監督
ビンセント・コンパニ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります