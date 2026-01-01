エールディヴィジ 25/26の第19節 アヤックスとイーグルスの試合が、1月18日00:30にヨハン・クライフ・アレナにて行われた。

アヤックスは板倉 滉（DF）、ミカ・ゴドツ（FW）、カスパー・ドルベリ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するイーグルスはミラン・スミット（FW）、マティス・スレイ（FW）、ヤコブ・ブレウム（MF）らが先発に名を連ねた。

15分に試合が動く。アヤックスのミカ・ゴドツ（FW）のアシストからダフィ・クラーセン（MF）がゴールを決めてアヤックスが先制。

さらに28分アヤックスが追加点。ダフィ・クラーセン（MF）のアシストからカスパー・ドルベリ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とアヤックスがリードしてハーフタイムを迎えた。

イーグルスは後半の頭から2人が交代。ケンゾ・ハウトマイン（MF）、ジェイデン・スロリー（FW）に代わりビクトル・エドバルセン（FW）、ティボ・バーテン（FW）がピッチに入る。

53分、イーグルスのエバート・リントルスト（MF）のアシストからティボ・バーテン（FW）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

さらに66分イーグルスが同点に追いつく。ヤコブ・ブレウム（MF）のアシストからミラン・スミット（FW）がゴールを決めて2-2。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、2-2で引き分けという結果になった。

なお、アヤックスに所属する板倉 滉（DF）はフル出場した。

