◇U―23アジア杯準々決勝 日本1ー1（PK4―2）ヨルダン（2026年1月16日 サウジアラビア・ジッダ）

サッカーのU―23アジア杯準々決勝2試合が16日に行われ、日本はヨルダンと1―1で突入したPK戦を4―2で制して準決勝進出を決めた。0―1の後半5分にFW古谷柊介（20＝東京国際大）のゴールで追い付くと、PK戦はGKにはじかれたFW道脇豊（19＝ベベレン）のシュートがバウンドしてからゴールに吸い込まれる珍事を含めて4人全員が成功。GK荒木琉偉（18＝G大阪）が2本止めて激闘を制した。

“奇跡のPK”が勝利に導いた。2人目のFW道脇が左隅を狙ったシュートは相手GKに右手一本で防がれ、ボールは真上に高く跳ね上がった。ところが、相手GKがド派手なガッツポーズを繰り出した次の瞬間、回転のかかったボールはゴール手前でバウンドするとゴール内に転がった。GKはぼうぜん。道脇は思わぬ珍プレーにセーフのジェスチャーで喜びを表した。流れは完全に日本に傾き、3大会連続の4強入りを決めた。大岩監督は「若い選手がこうやって粘り強く勝ち上がったことは評価していい」とねぎらった。