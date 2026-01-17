結婚は間違いだった…。男性が妻と距離を置きたくなる「原因」
結婚したことを「間違いだった…」と夫を後悔させるような事態は招きたくないもの。
そのためには、夫の痛がることをしないようにすることは大事なことです。
そこで今回は、男性が妻と距離を置きたくなる「理由」を紹介します。
夫としての価値を否定される
男性はプライドを傷つけられるような言動を妻にされてしまうと、結婚したことを後悔し始めます。
特に夫としての価値を否定されるような物言いをしないように注意すべきでしょう。
本人としては夫を叱咤激励するつもりだったかも知れませんが、言い方によっては夫の受け止め方は全く自分が想定していないものとなるので、もし自分が逆の立場になったらということをきちんと考えて、ものの言い方、伝え方には注意すべきです。
「家計が苦しい」という文句が多い
「家計が苦しい」「必要なものさえ買えない」など、夫の収入の低さに対する文句を言い続けるのも避けるべき。
夫は「収入＝夫の価値」と言われていると感じるでしょうし、夫としては日々の努力や頑張りを全否定されているようにも聞こえてしまうからです。
仕事の頑張りがそのまま収入に反映されるような仕事を夫がしているならまだしも、基本的にいきなり収入が大幅に増える可能性は低いものですし、会社員の場合だとある程度収入は決まっているので、その中で家計のやりくりをする必要があります・
それよりも「家族のために収入を上げよう」と夫が頑張ってくれているのなら、結果がついてくるよう前向きに支えてあげるようにしましょう。
円満な結婚生活を送っていきたいなら、ぜひ今回紹介した行動はしないように意識してくださいね。
🌼離婚したくなるのも当然。夫がドン引いた「妻のありえない行動」