素敵な恋とは縁遠い。ダメンズを引き寄せる女性の「特徴」

男運が悪くて、いつも恋愛が上手くいかないと悩んでいるなら、男性を見る目が足りないのかも。

そこで今回は、ダメンズを引き寄せる女性の「特徴」を紹介します。

彼氏を探す時は「条件重視」


見た目、収入、肩書などの条件を重視して彼氏を探す女性が、ダメンズを引き寄せてしまう可能性が高いです。

例えば見た目が自分好みなら、性格は度外視して男性と付き合ってしまう傾向があるなら要注意。

もちろん「当たり」の可能性もありますが、どうしようもないほど「ハズレ」というケースも少なくありません。

条件重視は決して悪いことではありませんが、本気で交際するなら男性の本性をますは確かめることを意識しましょう。

他人に「依存」しやすい


常に誰かがそばにいないとダメという他人に依存しやすい傾向のある女性もダメンズを引き寄せてしまうでしょう。

そういう女性は男性の見せかけの優しさに騙されやすいところがあり、男性にとって都合の良い存在となってしまいやすいところがあります。

もし「誰かがそばにいないと…」という傾向が自分にあると感じているなら、自分磨きや趣味など没頭できるものを見つけることで、男性の見せかけの優しさに騙されることは少なくなるはずです。

自分には「人を見る目がある」と思っている


自分には「人を見る目がある」と思っている女性も、意外とダメンズを引き寄せてしまうタイプと言えます。

そういう女性は他人の忠告やアドバイスにあまり耳を傾けず、自分が男性から受けた印象などを優先して物事を判断するので、意外と自分では気づけなかったことが後から問題になることも。

他人のアドバイスを全て鵜呑みにする必要はないですが、複数の人から同じような問題点を指摘された時などは、改めて男性の本性を確かめることを意識してみましょう。

今回紹介した特徴に思い当たる節があるなら、ダメンズを引き寄せないためにも自分の考え方や行動を見直してみてくださいね。

