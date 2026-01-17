彼を好きだけど、同時にちょっと怖い…。不倫関係に忍び寄る“危険サイン”
最初は、会えるだけで嬉しかった。連絡が来るだけで元気になれた。それなのに「好き」という気持ちと同時に、どこか落ち着かない“怖さ”も感じているなら、それは不倫関係が少しずつ形を変えてきているサインかもしれません。
周囲にバレることを恐れるようになってきた
一緒にいる時間より、「もし見られたら」「誰かに気づかれたら」と考える時間が増えてきた。楽しいはずの連絡も、通知ひとつでヒヤッとする。安心よりも緊張が先に立つようになると、心は常に警戒モードになってしまいます。
彼の機嫌や行動に気分を左右されることが増えてきた
彼からの返信が遅いだけで不安になる。彼が少し素っ気ないだけで、心が不安でいっぱいになる。彼の行動や機嫌が、あなたの気分を左右するようになると、２人の関係は“対等”から“依存”に近づいているのでしょう。
自分らしさが分からなくなってきた
本当は無理したくないのに、合わせてしまう。言いたいことがあっても、飲み込んでしまう。気づけば、「私は何がしたいんだろう」と考える時間が増えている。それは、不倫関係を通して自分軸が少しずつズレてきているサインです。
怖さを感じるようになった関係は、もう“癒し”ではなく“負担”に近づいている可能性も。その違和感は、あなたを守ろうとする心のブレーキでしょう。無理に答えを出す必要はありませんが、一度立ち止まってみるのもおすすめですよ。 ※画像は生成AIで作成しています
