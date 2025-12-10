通知の手紙が…英俳優、“ナイトの称号”受け損ねるところだった
英俳優のイドリス・エルバ（53歳）は、叙勲の審査通知の手紙が「郵便物の山に紛れてしまった」ため、危うくナイトの称号を受け損ねるところだったという。
イギリス国内でのナイフ犯罪撲滅キャンペーンなど、「若者のための活動」が評価され、新年の叙勲者リストでナイトの称号を授与されたイドリスだが、締め切りの2日前までその手紙に気づいていなかったのだという。
「グレアム・ノートン・ショー」でイドリスはこう話す。
「ちょっと恥ずかしい話なんだけど、叙勲を受ける意思があるかどうかをたずねる審査通知の手紙が来ていたのに、郵便物の山に紛れていて気付いていなかったんだ」
「エージェントから受ける意思を伝えないと、見送られてしまうと言われた。その手紙を見つけた時には、決めるまであと2日しかなかったよ」
しかし、無事に期日内に返信できたため、受章に至っており、そのことでとても母親が喜んでくれたため、とても嬉しいと語った。
イギリス国内でのナイフ犯罪撲滅キャンペーンなど、「若者のための活動」が評価され、新年の叙勲者リストでナイトの称号を授与されたイドリスだが、締め切りの2日前までその手紙に気づいていなかったのだという。
「グレアム・ノートン・ショー」でイドリスはこう話す。
「エージェントから受ける意思を伝えないと、見送られてしまうと言われた。その手紙を見つけた時には、決めるまであと2日しかなかったよ」
しかし、無事に期日内に返信できたため、受章に至っており、そのことでとても母親が喜んでくれたため、とても嬉しいと語った。