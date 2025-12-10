荒巻勇仁、楽曲「fiction」が窪塚愛流主演ドラマ主題歌に決定
荒巻勇仁
荒巻勇仁の楽曲「fiction」（2025年8月23日配信リリース）が、2月7日から放送開始となる、テレビ朝日ドラドラ大作戦 「CUT.編集された世界」（主演：窪塚愛流）の主題歌に決定した。
楽曲『fiction』は、現代社会に生きる私たちが抱える、「本当の自分」と「演じる自分」のギャップに焦点をあてた一曲。SNS やメディアにあふれる“成功”や“理想像”に追いつこうとするうちに、自分を押し殺し、波風を立てないように“求められる自分”を演じてしまう―。
“誰かの人生”じゃない“自分”として生きることを肯定する心の叫び、そんな誰しもが感じたことのある息苦しさに対し、「これは誰の人生なんだ？」という問いかけを投げかける、強くも優しい自己肯定のメッセージが詰まった楽曲。
サウンドプロデュースは、十明やFurui Rihoなど、現在のJ-POPをリードするアーティストを手がけるknoak氏が担当。
繊細かつ現代的なアレンジを背景に、荒巻の情感あふれるボーカルが響き渡り、言葉にならない感情までも鮮やかに描き出す。音の粒立ち、余白、空間設計―すべてが緻密に構築され、“fiction”というタイトルが意味する多層的なテーマに深みを与えている。まさにアーティスト・荒巻勇仁の進化を感じさせる挑戦的かつエモーショナルな作品。
荒巻勇仁 楽曲「fiction」コメント
誰かに期待され、求められる自分を演じ続けているうちに、本当の自分がわからなくなってしまうことがあります。
そんな “fiction” のような偽りの世界を終わらせるために、「あなたの人生は、あなた自身のものだ」という明確なメッセージを込めてこの曲を作りました。
そんな「fiction」が、僕自身初めてのドラマ主題歌を務めさせていただけることになり、本当に嬉しいです。
ドラマと合わせてこの楽曲をあなたの世界に届けられること。
そしてあなたの物語が、あなた自身の意志と言葉で綴られていくことを願っています。
"このサビが流れたら合図だ"